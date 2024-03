Opere in concorso per la partigiana ’Tosca’

Torna, anche quest’anno, a Granarolo il concorso d’arte "Silvana Loreti". Al via la terza edizione con la raccolta delle opere. La sezione Anpi di Granarolo dell’Emilia, nell’ambito delle iniziative indette per la festa della Liberazione, con la collaborazione del Centro sociale "Il Roseto" e degli Amici dell’Arte, indice la terza edizione del concorso d’arte "Silvana Loreti". È mancata all’età di 92 anni, nel giugno 2020, Silvana Loreti, la partigiana conosciuta come ‘Tosca’.

Nata a Granarolo nel 1928, ha militato nella Quarta brigata Venturoli Garibaldi, operando a Minerbio e Granarolo, partecipando anche alla manifestazione delle donne di Granarolo quando, l’8 marzo 1944, fu assalito il Municipio e dato fuoco a documenti e cartoline precetto. Il concorso vuole celebrare, attraverso le diverse tecniche artistiche, la fine della guerra, la Liberazione dal nazifascismo, la conquista della libertà e della pace. Da regolamento il concorso è aperto a tutti.

Si può partecipare presentando un solo lavoro che abbia come tema la Resistenza, la guerra, la pace, l’antifascismo o la Costituzione. Ogni artista potrà presentare una sola opera, realizzata con piena libertà di stile e di supporto, le dimensioni non dovranno superare i 70 centimetri di base, le opere dovranno essere dotate di un supporto atto per essere esposte. Gli elaborati devono essere presentati sabato 13 aprile dalle 9 alle 11 presso il Centro sociale "Il Roseto" presso il Borgo dei servizi in via San Donato 74/28 a Granarolo dell’Emilia.

Ogni opera deve essere indicata con un titolo, tecnica, supporto, dimensioni, ogni artista deve indicare inoltre nome, cognome, indirizzo e riferimento telefonico dell’autore compilando il modulo di partecipazione che deve essere inviato entro il 31 marzo all’indirizzo giuliana.felisati@gmail.com. La partecipazione è gratuita.

z. p.