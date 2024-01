Opere ’nomadi’ e giardini segreti. Prime inaugurazioni nelle gallerie

Arte Fiera non è ancora incominciata, ma questo week-end a venire si prospetta già interessante, complici molte inaugurazioni di mostre d’arte contemporanea che rientrano nel programma di ArtCity. BoA Spazio Arte (via Barberia 4) si trasforma in un ambiente immersivo che accoglie una serie di opere inedite dell’artista milanese Viola Morini. La mostra – intitolata I don’t care about exhisting e a cura del Collettivo Goo - aprirà al pubblico oggi dalle 18 alle 21. Lo spettatore è invitato a entrare in una dimensione di ascolto, in cui la fantasia si tramuta in forza creatrice e l’amore in una pratica di libertà. Invece, alla Galleria Di Paolo Arte va in scena il secondo capitolo di un racconto dedicato alla light art, avviato l’anno scorso con la mostra di Nicola Evangelisti. Questa volta il protagonista è Nicola Boccini, un artista umbro, ma conosciuto soprattutto in Asia. Pertanto, Lux Aurea può dirsi a tutti gli effetti la sua prima personale ospitata da una galleria italiana. All’inaugurazione – domani dalle 18 alle 21 – verranno presentate al pubblico quattro opere in ceramica e resina - selezionate dalle curatrici Olivia Spatola e Manuela Valentini – che sfruttano una tecnica inventata nel 2020 dall’artista stesso e denominata ‘CCC’ (Change Ceramic Climate). Quest’ultima consente di creare opere che interagiscono con l’ambiente circostante, modificando al contempo forma e texture della materia. Sempre lo stesso giorno, ma dalle 17,30 alle 21, la fashion designer Lavinia Turra apre il suo atelier (via dei Sabbioni 9) per la mostra di Alessandra Calò, intitolata Secret Garden e a cura di Serena Ribaudo. Il progetto consiste in una raccolta di antiche lastre negative raffiguranti ritratti femminili, abbinate a piccoli giardini collocati all’interno di un dispositivo. Ad ogni figura corrisponde un nome e una storia, ispirati ai racconti di grandi scrittrici contemporanee. Invece, dopo varie tappe europee, alla Otto Gallery (via d’Azeglio 55) sbarca Evocations. A nomadic Exhibition Project, a cura di Lóránd Hegyi (opening domani dalle 18 alle 21). Si tratta di una collettiva che raccoglie 26 opere su carta di altrettanti artisti di varie nazionalità. Infine, una visita vale senz’altro la pena A bedtime story, la personale dedicata a David Adamo che s’inaugura lunedì dalle 19 alle 23 al Kappa-Nöun a San Lazzaro. In esposizione cinque grandi sculture prodotte dall’artista americano durante il periodo natalizio in loco, oltre ad altre due provenienti dal suo studio di Berlino.