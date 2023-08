Oppenheimer e l’icona Birkin La Cineteca riapre la stagione

Jane secondo Charlotte, Jane secondo Agnès, Jane secondo Serge. In quanti ancora avrebbero voluto dire la propria con la cinepresa puntata su Jane Birkin, perché era semplicemente una delle grandi icone del Novecento, che però si è spenta il 16 luglio scorso, distante dagli occhi ma non dal cuore di chi l’ha amata per tutto quello che rappresentava. Anche la nostra Cineteca non resiste al tributo e regala ai bolognesi la possibilità di vedere la sua presenza unica sul grande schermo, proprio dal 29 agosto. In ricordo di Jane Birkin è il titolo della rassegna che si apre martedì 29 alle 18 con Jane par Charlotte, il film (replica il 31 agosto alle 22) che la figlia attrice avuta con Gainsbourg, le ha dedicato nel 2021. Charlotte passa dietro la cinepresa per proporre un confronto intimo tra due donne, due artiste, madre e figlia, iniziando a riprenderla dopo un leggero ictus da cui l’attrice britannica naturalizzata francese da cui si è ripresa molto rapidamente. Filmandola, Charlotte ha cominciato a guardarla con uno sguardo registico, come mai aveva fatto prima di quel momento e Jane si è naturalmente lasciata andare. Lo stesso giorno alle 22,15 è la volta di Je t’aime moi non plus, di Serge Gainsbourg, il celebre brano cantato da Jane e Serge che nelle mani del celebre compagno chansonnier diventa un film attaccato dalla critica francese, ma difeso da Truffaut. Partendo dal titolo (ed esplicitando i sottotesti) della canzone-scandalo che li aveva resi celebrità della musica mondiale, Gainsbourg costruisce sul corpo sensualissimo e androgino di Jane una love story estrema e disperata, rigorosa e iperrealista con un camionista gay, il warholiano Joe Dallessandro.

Il 31 agosto alle 20 è la volta de La piscina del 1969, firmato da Jacques Deray (replica 1 settembre alle 17,45), titolo che non suonerà nuovo ai più, perché nel 201 5 Guadagnino ne ha fatto un remake. La piscine, in francese, è il film (con Romy Schneider e Alain Delon) dove Birkin inizia già a lanciare i suoi punti di vista sullo stile effortless chic, girando fuori dal set con il il cestino di vimini portoghese usato come una borsa, poi rinominato birkin basket, anche se è la ’Birkin’ di Hermès ad essere oggetto del desiderio delle donne. E la frangia uno dei must assoluti del fascino alla parigina. La rassegna si chiude con Jane B. par Agnès V del 1988, ovvero un anticonvenzionale e surreale ritratto della cantante e attrice da parte della regista Agnès Varda, con cui la nostra Cineteca ha avuto una grande amicizia, fino alla sua dipartita.

La nuova stagione del cinema Lumière viene invece inaugurata domani da Oppenheimer di Christopher Nolan, che porta sullo schermo la biografia del fisico J. Robert Oppenheimer, tratta dal libro premio Pulitzer di Kai Bird e Martin Sherwin. Una figura drammatica quella interpretata dall’irlandese Cillian Murphy, che contribuì alla costruzione della bomba atomica, pur comprendendone le possibili tragiche conseguenze.

Benedetta Cucci