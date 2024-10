Opportunità e pericoli nascosti dell’intelligenza artificiale

Intelligenza Artificiale e raccolta di generi alimentari destinati alla Caritas. E’ stato un intenso week end quello scorso per il Lions Club di Castel San Pietro Terme e per i ‘baby’ del Leo Club. La prima delle due iniziative è stato organizzata da Altroconsumo proprio in collaborazione con il Lions Club castellano, e ha avuto un tema al centro dell’incontro, aperto al pubblico, di stringente attualità: l’Intelligenza Artificiale. O meglio, "L’Intelligenza Artificiale spiegata bene", come riportato nel titolo dell’evento. Cornice dell’iniziativa è stata la Sala del Camino di Palazzo Fava a San Domenico, sede del comitato bolognese della Croce Rossa Italiana, dove ad aprire la serata sono intervenuti Marco Bergamini, responsabile regionale di Altroconsumo, e Michele Iannuzzi, presidente del Lions Club di Castel San Pietro Terme, i quali hanno sottolineato l’importanza della divulgazione e della collaborazione tra le due realtà per favorire una maggiore consapevolezza sui temi tecnologici.

Tra i relatori di spicco, il professor Gabbrielli, ordinario di Informatica presso l’Università di Bologna, che ha offerto una panoramica sull’evoluzione dell’I.A., partendo dalle basi filosofiche con Aristotele fino al celebre test di Turing del 1950. La professoressa Tafani, docente di Etica Politica dell’I.A. all’Università di Pisa, ha invece approfondito gli aspetti etici legati all’uso dell’I.A., mettendo in luce i rischi della raccolta e dell’uso dei dati personali da parte delle grandi aziende tecnologiche, esortando gli intervenuti a "prestare attenzione alla protezione dei propri dati online". A chiudere la due giorni della scorsa settimana, poi, sabato 12 ottobre durante la Conferenza Distrettuale dei Leo Club del Distretto 108tb svoltasi al Bistrot Gastarea, i giovani del Leo Club di Castel San Pietro Terme in prima linea e tutti gli altri club di area, hanno dimostrato concretamente il loro impegno sociale raccogliendo una grande quantità di generi alimentari destinati alle Caritas di Osteria Grande e di Castel San Pietro.

Claudio Bolognesi