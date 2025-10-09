Opportunità per le nuove imprese, una giornata di incontri a Villa Edvige Garagnani

Un incontro aperto alla cittadinanza e alle associazioni di categoria, pensato per chi è interessato ad avviare una propria attività imprenditoriale. Così ‘Fare impresa a Zola Predosa’, l’evento in programma oggi dalle 14,30 a Villa Edvige Garagnani, rappresenterà un importante momento di confronto per conoscere le opportunità presenti sul territorio, in un pomeriggio costellato da numerosi incontri, interventi e ospiti.

Nel dettaglio, saranno presentati servizi e opportunità a livello metropolitano e comunale, con un focus particolare sul bando per il recupero di locali commerciali sfitti pubblicato nei giorni scorsi dal Comune di Zola Predosa: l’appuntamento, infatti, è rivolto anche ai proprietari di tali immobili con vetrine fronte strada, interessati a valutare possibilità di locazione. Ad aprire i lavori sarà il vicesindaco Lorenzo Cocchi (nella foto), con un focus sulle politiche e le azioni del Comune per l’impresa. A seguire, sempre nel pomeriggio, si terrà poi un approfondimento sul progetto ‘Bis - Bologna Innovation Square’ e il servizio ‘Progetti d’Impresa’, con l’obiettivo di far conoscere agli interessati le opportunità esistenti legate al mondo dell’impresa e dell’innovazione. Alle 15, invece, verrà presentato il ’Premio Barresi, bando per l’assegnazione di incentivi a imprese giovanili e sostenibili, pensato nell’ottica di valorizzare il futuro delle nuove generazioni. Inoltre, nell’ampio mosaico di interventi, si inserisce anche un focus dedicato al progetto ‘Co-Start Villa Garagnani’, incubatore di nuove idee imprenditoriali.

g. d. c.