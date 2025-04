Opposizione all’attacco: "Paese poco sicuro, ora una commissione"

L’opposizione di Granarolo attacca la giunta di Alessandro Ricci a nove mesi dal rinnovo della carica da sindaco. Così Pino Minissale: "Disservizi e inefficienza per il secondo mandato. In primis le strade di Granarolo e frazioni per le tante buche presenti sono un colabrodo, ma questa amministrazione si limita a segnalarne la presenza con specifici cartelli, senza fare la giusta riparazione, trascurando la sicurezza dei cittadini. Per la serie ‘fermi da mesi’, possiamo ricordare anche il cantiere di lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e ampliamento dell’ala anni ‘80 del cimitero di Granarolo; l’intervento di recupero della ex scuola elementare di via San Donato per realizzare un asilo nido e, per finire, gli sgambatoi che i cani delle frazioni stanno aspettando da anni, e non da mesi. Oltretutto quelli esistenti nel capoluogo si lasciano a degradare".

Minissale, poi, aggiunge: "Una problematica di natura istituzionale, che però poi si riflette sulla vita quotidiana di tutti noi cittadini, è il reiterato e immotivato rifiuto di concedere le commissioni che, per chi non lo sapesse, sono preziosi incontri di confronto, analisi e indagine tra consiglieri ed esperti su situazioni critiche, che riguardano temi fondamentali, come la sicurezza, la scuola, l’ambiente. Addirittura a noi della minoranza è stata negata una commissione sulla sicurezza. Commissione che noi riteniamo urgente, visti gli episodi di microcriminalità sempre più frequenti, soprattutto da parte di gruppi di giovanissimi".

z. p.