Opposizione sulle barricate. FdI: "È un poltronificio"

Una scelta politica che guarda ai prossimi appuntamenti elettorali per siglare – definitivamente – un patto di ferro di colore giallo-rosso. Le opposizioni leggono così la decisione d’inserire la pentastellata Giulia Sarti in giunta e come delegata in Città metropolitana, tant’è che i capogruppo di Forza Italia Valentina Castaldini (Regione) e Nicola Stanzani (Comune) esplicitano quelle che – secondo gli azzurri – sono le mire del sindaco: la Regione Emilia-Romagna.

"Ancora una volta Lepore sorpassa Schlein e stringe lui il patto definitivo con i 5 Stelle, mostrando chiaramente le sue ambizioni anche in chiave regionale. La questione vera, e lo vedremo presto a livello regionale, è la fine dell’alleanza con Italia Viva e Azione, e di quello che si faceva chiamare centrosinistra, ma che ora diventa, come già vediamo a Bologna, una sinistra populista che il Pd che conoscevamo aveva sempre contrastato. Il dado è tratto. E pensiamo che gli elettori moderati abbiamo ormai chiaro a chi debbano guardare...", incalzano i forzisti. Sebbene Lepore abbia citato, in verità, anche la presenza dei renziani nella giunta metropolitana (rappresentati dal sindaco di Anzola, Giampiero Veronesi) che cambierà volto visto che molti primi cittadini sono in scadenza di secondo mandato, da destra l’asse giallo-rosso viene visto con il fumo negli occhi.

Matteo Di Benedetto, capogruppo leghista, boccia l’ingresso dell’ex deputata M5s: "Sembra una delega che ha il solo scopo di mantenere l’appoggio dei 5 Stelle sul territorio, forse in vista delle prossime tornate elettorali. Ovviamente temi come la sicurezza o la famiglia, per cui Lepore non sta facendo nulla come sindaco di Bologna e della città metropolitana, continuano a rimanere fuori dall’agenda politica di questa sinistra. Prima verranno restituite le Province, con un presidente chiamato a occuparsi del territorio di tutta la provincia, meglio sarà per tutti. Questa formula ha evidentemente fallito, prima di tutto in termini di rappresentatività reale e, di conseguenza, in termini di amministrazione del territorio di competenza".

Fratelli d’Italia, dalla sua, parla sinteticamente di "poltronificio". Il coordinatore metropolitano dei meloniani Francesco Sassone e il capogruppo ’Uniti per l’Alternativa’ a Palazzo Malvezzi, Diego Baccilieri, parlano "dell’ennesima nomina che da un lato palesa un presunto accordo posticcio tra le due forze politiche, Pd e M5s, mentre dall’altro va ad ampliare l’immagine di un’accozzaglia di coalizione guidata più dal manuale Cencelli che da un interesse – del tutto assente – per i bisogni del territorio metropolitano". Critici anche i civici di ’Bologna ci piace’, Samuela Quercioli e Gian Marco De Biase: "Prendiamo atto che si tratta di una nomina meramente politica, come tra l’altro ha dichiarato lo stesso Lepore".

I consiglieri Quercioli e De Biase incalzano anche sul rimpasto a Palazzo d’Accursio, annunciato giovedì: "Avremmo preferito che la delega alla Famiglia fosse stata assegnata a un assessorato ad hoc con le giuste risorse finora mancate". Il riferimento è al ’caso Ceretti’, la consigliera Pd che ha consegnato le deleghe al sindaco lamentando di non avere avuto fondi. Lepore sul tema ha glissato, avocando però a sè la delega sulla Famiglia, prima in capo alla dem.

ros. carb.