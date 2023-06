Opposizioni all’attacco: "Savigno non può restare senza la materna"

L’ipotesi della soluzione-ponte di un asilo familiare, scarico di responsabilità reciproche e opposizioni all’attacco sulla chiusura dell’asilo San Gaetano di Savigno, dove stasera è convocata una nuova assemblea cittadina per discutere con l’amministrazione comunale anche degli altri problemi aperti nel paese dell’alta Valsamoggia come la chiusura del ponte sul Samoggia, gli orari ridotti allo sportello del municipio, la cura dei cimiteri, la pista ciclabile.

Oltre 200 persone mercoledì scorso hanno affollato il teatro Frabboni a seguito della raccolta di 700 firme a sostegno di una petizione nata dall’annunciata chiusura dell’asilo parrocchiale, l’unico presente nel paese, per l’insostenibilità delle spese cui fare fronte a seguito di un calo costante degli iscritti.

"Savigno non può rimanere anni senza la scuola materna, un servizio così importante e basilare. I bambini non sono pacchi, non possono cominciare a fare i pendolari a 3 anni, prendendo un pulmino verso le 7 di mattina e rientrare la sera alle 17 per andare a Bortolani o a Castelletto", sostengono i cittadini che hanno l’assenza di una programmazione.

Incalzato il sindaco Daniele Ruscigno, il quale ha ricostruito passo passo la vicenda, sottolineato che il Comune ha sempre sostenuto con un contributo economico sostanzioso l’asilo San Gaetano, e che a fronte della decisione del parroco e del consiglio di amministrazione della fondazione non può che prenderne atto e confermare che "andremo a realizzare un nuovo nido di Savigno in via della Pace, in zona centrale, in bioedilizia, antisismica e classe energetica massima. Costerà mezzo milione ed ospiterà 21 bambini. A Seguire poi nella stessa area verrà costruita anche la nuova scuola materna, già finanziata, così da arrivare a costituire un completo un polo ‘06’".

Il parroco don Paolo Dall’Olio ha ventilato la possibilità di concedere in uso l’asilo ad una associazione famigliare che senza oneri per la parrocchia potrebbe ospitare alcuni bambini del paese.

Intanto Simone Rimondi per Civicamente Samoggia sottolinea la mancanza di coinvolgimento della popolazione. Emanuela Graziano e Carlo Piastra della Lega dichiarano inaccettabile la chiusura dell’asilo.

"Quando ci siamo opposti alla fusione dei Comuni prevedemmo quello che ora si verifica: peggioramento della qualità dei servizi o addirittura perdita di servizi essenziali e minore attenzione al territorio e alle comunità" accusano Diego Baccilieri e Angela Bertoni di Fratelli d’Italia.

g.m.