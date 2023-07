Opposizioni bocciano la Giunta, "Vacue promesse su sicurezza e malamovida"

Le opposizioni bocciano la giunta sia sulla sicurezza in Bolognina, sia nella gestione della movida in centro. Apre le danze il consigliere di Fd’I, Francesco Sassone: "Sono arrivate le ennesime vacue promesse. Sicurezza e malamovida sono problemi che Lepore in questi due anni di mandato non ha mai voluto risolvere, se non con idee balzane, si pensi ai bicchieri in policarbonato al posto del vetro e agli street tutor. Lepore metta in campo azioni decise e concrete. Disponga ordinanze di divieto di consumo alcolici per strada e di emissione di rumore, installi telecamere per il controllo. Il costante impegno delle forze dell’ordine, che ringraziamo, da solo non può bastare senza una effettiva collaborazione del Comune che sino ad oggi ha solo scaricato il barile su altri".

Sulla stessa linea Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega: "Sulla malamovida la sinistra, al netto di annunci e proclami, o delle ultime generiche suggestioni lanciate da Clancy, non ha preso misure per contenere il problema, e, anzi, dichiara di non voler emanare ordinanze. Da qui, è necessario mettere in campo un’offerta che porti i giovani a non stare solo all’aperto, dando più spazi ai privati".

Critico anche Nicola Stanzani (Forza Italia): "Se c’è un cosa che accomuna la vicenda della malamovida e quella della sicurezza in Bolognina è il difficile rapporto, per usare un eufemismo, che ha questa giunta, soprattutto sindaco e vicesindaca, con i cittadini e i commercianti di quelle zone e con i loro comitati. Una distanza siderale...". La giunta ha dato risposte insufficienti anche secondo Gian Marco De Biase, civico di Bologna ci piace: "Il questore Fusiello sta facendo tanto per la Bolognina. Serve sì più presenza delle forze dell ordine, ma è necessario soprattutto un maggior impegno da parte dell’amministrazione".