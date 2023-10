Opposizioni, bordate alla giunta . Ma poi in Consiglio si spaccano

Dall’affollamento di pedoni (molti intenti a scattare selfie con la torre malata) in piazza Ravegnana, alla necessità di chiedere ristori per le attività commerciali della zona transennata, le opposizioni in consiglio comunale non risparmiano critiche alla giunta. Ma, nonostante l’unità d’intenti, alla fine marciano divise sugli interventi da mettere in campo. Se a livello nazionale non manca qualche punzecchiatura tra i sottosegretari alla Cultura con i recenti botta e risposta tra Vittorio Sgarbi, più vicino a Fratelli d’Italia, e la leghista Lucia Borgonzoni, anche in consiglio comunale meloniani ed esponenti del Carroccio vanno in direzioni diverse.

Da un lato, infatti, FdI e i civici di Bologna ci piace chiedono la convocazione di un Consiglio comunale straordinario; dall’altro Lega, FI e Misto propongono un’udienza conoscitiva davanti alla Torre malata con il sindaco Matteo Lepore. La Garisenda è stata "per troppo tempo mal considerata, forse bistrattata e non curata come meritava", accusa in aula il capogruppo di FdI Stefano Cavedagna, segnalando di aver depositato la richiesta di un Consiglio straordinario "perché si dica tutta la verità". Richiesta sottoscritta anche da Francesca Scarano del Misto.

In questa seduta, "vengano mostrati tutti i documenti dell’interlocuzione tra Comune, comitato tecnico-scientifico e Soprintendenza", continua il meloniano, per garantire "quella massima chiarezza che fino a oggi non c’è stata". Tramite il Consiglio straordinario vogliamo "mettere in campo soluzioni condivise per il bene di Bologna", affermano Samuela Quercioli e Gian Marco De Biase (Bologna ci piace), chiedendo alla Giunta di far slittare "l’entrata in vigore della Città 30", proposta che il Comune non vuole prendere in considerazione. Sulla Garisenda è necessario "un confronto serio aperto e approfondito", affermano, invece, Matteo Di Benedetto e Giulio Venturi (Lega), Nicola Stanzani (Fi) e Francesca Scarano (Misto), chiedendo "un’udienza conoscitiva urgente davanti alla Torre e ai bolognesi. Udienza a cui devono partecipare il sindaco, i tecnici della ditta Fagioli, tassisti, esercenti, i tecnici del comitato tecnico-scientifico che monitora la Torre".

Da qui, nessuna sottoscrizione da parte della Lega (e di FI) della proposta di FdI di consiglio straordinario: "Dobbiamo allargare la discussione, non parlare tra noi", ripete il capogruppo del Carroccio, Di Benedetto.

Rosalba Carbutti