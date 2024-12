Opposizioni compatte contro Lepore: "Bene un assessore alla Sicurezza. Ma i giri di poltrone hanno stufato"

Moroni

Dopo la pioggia di commenti a seguito delle dimissioni di Valentina Orioli, non è arrivato il sereno, ma una nuova valanga di reazioni al rimpasto di Giunta appena presentato dal sindaco. Su tutti si è espressa Elena Ugolini, ora in Regione dopo la tornata elettorale che ha visto prevalere Michele de Pascale, rettrice delle Scuole Malpighi sempre attenta ai temi caldi bolognesi.

"Lepore finalmente ha istituito l’assessorato alla Sicurezza chiesto da tempo da tutte le forze di centrodestra – evidenzia Ugolini –. È una decisione presa all’interno di altri cambiamenti, che hanno portato a un rimpasto della Giunta in concomitanza con l’insegnamento dell’Assemblea legislativa regionale. Speriamo non sia una semplice giostra di posti per mettere tutti nella casella giusta, seguendo logiche che nulla hanno a che fare con il bene della nostra città. Quelli della Sicurezza e della Mobilità sono problemi e urgenze inderogabili. Servirebbero cambiamenti veri. Peccato, però, che lo stesso sindaco abbia detto che non cambierà nulla perché ci sarà continuità con le scelte fatte fino ad ora".

Da viale Aldo Moro si fa sentire anche la voce di Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia: "Il solito modo di utilizzare le istituzioni per assecondare i desiderata politici, che ha davvero stufato – dice lei –. Spiace avere ulteriore conferma che le elezioni anticipate della Regione siano servite anche a questo. Oggi apprendiamo la dipartita dal Comune di Rizzo Nervo e di Bugani: il primo andrà in aiuto alla Sanità regionale per cui, evidentemente, un neo assessore tecnico non è sufficiente. Bugani, addirittura, apprendiamo si trasferisca su invito di Fabbri, che appena eletto presidente già decide per lo staff dell’Assemblea. Arrivano come personale politico? Se fosse, allora, chi è stato eletto non è capace di portare avanti i programmi? O come personale super tecnico? Allora significa che i dirigenti non sono capaci?".

Sulla stessa scia l’eurodeputato Stefano Cavedagna: "È inqualificabile la modalità con la quale Lepore sta disfando la Giunta, con gente che viene messa lì a scaldare la sedia in attesa di fuggire verso altri ruoli, magari in Regione. Bologna è letteralmente utilizzata dal Pd come se fosse un cestino della spazzatura".

Affondo anche dei consiglieri comunali meloniani: "Pericoloso e poco produttivo il modus operandi di Lepore nelle modifiche alla Giunta. Finalmente si sveglia e istituisce, in modo tardivo, un assessorato alla Sicurezza che come FdI chiediamo da anni, ma è assurdo affidarlo a chi sinora aveva quella delega e ha fallito in modo evidente". All’attacco anche Forza Italia, con il capogruppo in Comune Nicola Stanzani e il segretario provinciale Lanfranco Massari: "Valzer di nomi e ruoli tra Palazzo d’Accursio e viale Aldo Moro: ci pare che l’unica nota sia il pieno rispetto del miglior manuale Cencelli, dove il merito conta poco o nulla e basta accontentare tutti, con l’aggiunta di un reddito assicurato a chi rimane fuori dal ballo".

Fa eco la Lega: "Trovo poco appassionante il valzer delle nomine del Pd sulla Giunta. Sarebbe necessario parlare dei temi e delle politiche per la città".

"Basta giri di poltrone, serve lavorare per la città – aggiunge Samuela Quercioli, consigliera di Bologna ci piace –. È necessario che l’amministrazione inizi a occuparsi davvero dei bisogni dei cittadini e smetta di pensare ai ‘giri di poltrona’ necessari agli equilibri di partito". Per il Popolo della Famiglia, partito fondato da Mario Adinolfi, "le dimissioni dell’assessore Orioli e il rimpasto sono la prova plastica che Bologna è ostaggio del Pd".

Sul rimpasto interviene anche Coalizione civica, ala a sinistra della maggioranza, esprimendo "i migliori auguri ai neo assessori" e ringraziando quelli uscenti: "Questa seconda fase del mandato richiede il massimo impegno per mettere a terra i progetti del programma politico che sta alla base della coalizione. Noi faremo la nostra parte sostenendo il nuovo assetto di Giunta al pari di quanto fatto sino ad ora, con lealtà, serietà e la radicalità del nostro punto di vista".