Opposizioni compatte: "La sinistra cerca consensi. Ma danneggia i lavoratori"

L’opposizione fa muro attorno al decreto Sicurezza e condanna chi ha manifestato bloccando la tangenziale. A cominciare da Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che chiosa: "Mi sembra evidente come qualcuno stia provando a esasperare quanto avvenuto per ragioni meramente politiche, nel tentativo di costruire ad arte situazioni di conflitto, spero non un incidente ben più grave".

Anche a Palazzo d’Accursio il centrodestra attacca la manifestazione e chi vi ha preso parte, ma anche chi va contro il provvedimento del Governo diventato legge da inizio giugno.

Per Lanfranco Massari, segretario cittadino di Forza Italia, "è comprensibile che le opposizioni di sinistra e alcuni sindacati siano alla ricerca dei modi per recuperare consenso, soprattutto dopo la debacle del referendum sul lavoro, – attacca l’azzurro –, ma un’azione come il blocco della tangenziale, a maggior ragione in una città già martoriata dal traffico e dai cantieri stradali, è una scelta che supera ogni limite accettabile. Una scelta totalmente irrispettosa di una città che, invece, vorrebbe il diritto di poter andare a lavorare e di circolare liberamente".

"Bene ha fatto la questura a dichiarare che denuncerà coloro che sono entrati in tangenziale – aggiunge Daniele Aiello di Forza Italia Giovani –. Manifestare non vuol dire fare ciò che si vuole, ci sono regole anche in una manifestazione regolare e civile".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche la Lega: "La sinistra come sempre solleva un grande polverone per nulla – puntualizza Matteo Di Benedetto, capogruppo del Carroccio in Comune –. Fanno polemiche su segnalazioni che la Questura fa in adempimento della norma, quando è chiaro che solo comportamenti violenti verranno eventualmente puniti, come è sempre stato. Ancora una volta si fanno scudo dietro al tema del lavoro per fare una polemica pretestuosa e infondata. Leggo dichiarazioni da esponenti della sinistra che governa Bologna assurde. Parlano di violazioni ipotetiche quando loro in concreto negano i diritti ai dipendenti del Comune. La realtà è che con il Governo la disoccupazione è ai minimi storici e le sconfitta del referendum ha certificato l’incapacità delle sinistre di mettere a fuoco i problemi reali del Paese".

"Migliaia di cittadini sono stati bloccati per ore, ostaggi di un’azione che ha punito chi si guadagna da vivere con fatica – chiude il deputato Davide Bergamini, coordinatore della Lega sotto le Torri –. I lavoratori hanno il diritto di scioperare, ma non di danneggiare altri lavoratori".

Francesco Moroni