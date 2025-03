Opposizioni contro Lepore: "Basta con i vittimismi"

Qualcuno cita Calimero. Altri parlano di vittimismo. Altri ancora di sindrome di accerchiamento. Non sono passate inosservate le affermazioni di Matteo Lepore, l’altra sera, al salotto della politica bolognese di Patrizia Finucci Gallo. All’attacco vanno le opposizioni a Palazzo d’Accursio, in un botta e risposta che prende linfa dalle dichiarazioni del sindaco. "Il bullismo digitale su di me non fa effetto", aveva detto lui, parlando anche delle fake news che girano sul web e degli attacchi che spesso riceve sui propri profili social. Un potpourri condito da alcune battute, con all’interno una buona dose di considerazioni su tram, cantieri, Città 30, e il discusso tema dell’aumento dei costi per il trasporto pubblico locale.

Il centrodestra ha colto la palla al balzo. "Il sindaco è vittima di se stesso, del suo ego e delle sue scelte dannose per Bologna – commenta Stefano Cavedagna, eurodeputato di Fratelli d’Italia –. Non è accerchiato da nessuno, semplicemente fa ovunque terra bruciata. Non può trattare i cittadini come se fossero stupidi e meravigliarsi se qualcuno lo contesta. Si fa notare con proposte bizzarre, come i 30 all’ora, ma purtroppo è famoso perché Bologna è una città estremamente insicura e ha i biglietti dell’autobus più costosi d’Italia".

C’è anche chi chiama in causa contestazioni ben più decise e mirate, piuttosto che qualche commento su Facebook o X (che allora non c’erano), come fu ad esempio con Giorgio Guazzaloca, ma anche con Sergio Cofferati, guardando a sinistra.

Per Forza Italia il sindaco "comincia a fare un po’ tenerezza – sottolineano Nicola Stanzani e Lanfranco Massari –. Ormai ci ricorda Calimero ai tempi del Carosello: il pulcino nero sempre lamentoso con la sindrome dell’ingiustizia continua nei suoi confronti. E crediamo sia proprio questo l’obiettivo del sindaco, uomo di potere che si auto descrive come vittima per provare a guadagnarsi benevolenza. Crediamo invece che un sindaco responsabile, che voglia essere veramente di tutti, debba fare tesoro delle critiche, provare a comprenderle e mettere in discussione le proprie idee".

Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Comune, chiama in causa i commenti e i post di Lepore, invece che quelli contro di lui: "Grida al lupo, quando spesso lui stesso risulta sui social abbastanza aggressivo. Si veda il caso in cui, per rispondere a un mio sollecito in relazione a un caso di una figlia picchiata dal padre perché non voleva indossare il velo, invece che rispondere nel merito si è appellato a me storpiando il cognome, senza correggersi, con modalità che assomigliano a mio avviso a quelle da lui denunciate. Credo che il suo sia solo un modo per far parlare di sé, senza rispondere nel merito". Botta e risposta, appunto.