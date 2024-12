Opposizioni sulle barricate. FdI: "Un triste finale per il tennis"

"Una partita che dura da troppi anni con un triste finale per il tennis". L’opposizione prende posizione sul futuro del Cierrebi, che crea "malcontento" per "la distruzione del campo centrale da tennis, la cui eliminazione priva Bologna di grandi potenzialità in ambito tennistico – affermano i consiglieri di FdI in Comune –. Vigileremo affinché le convenzioni (per i volumi aggiunti e per l’uso pubblico dell’impianto, ndr) siano tali da rendere il progetto funzionale e con servizio e attività sportive accessibili a tutti. Daremo il nostro contributo". Dura la consigliera di Bologna ci Piace, Samuela Quercioli: "Il piano è poco incline alla storia del centro sportivo – scandisce –. L’amministrazione avrebbe dovuto chiedere maggior impegno, in particolare sul centrale di tennis. I campi saranno ridotti a due. E Go-Fit non si è ancora presentata in città". Per Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega, "il Cierrebi può tornare a essere un punto di riferimento per il quartiere. Bene la scelta di dedicare uno spazio a un parcheggio. Ma è necessario non lasciare inascoltati i cittadini". Stessa linea per Nicola Stanzani e Annamaria Cesari di Forza Italia, che aspettano "di vedere il progetto per poter chiarire alcune incertezze su variazioni urbanistiche e modalità di utilizzo degli spazi". "Perplesso" sul piano anche il civico Gian Marco De Biase di Al centro Bologna.

m. m.