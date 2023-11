Opposizioni sulle barricate: "La giunta deve sbrigarsi"

Non solo l’amministrazione comunale: anche le forze di opposizione a Palazzo d’Accursio replicano all’idea di realizzare il nuovo palazzetto della Virtus in provincia, facendo tramontare l’ipotesi di una struttura in Fiera.

A cominciare da Fratelli d’Italia: "BolognaFiere risulta in grave ritardo sulla realizzazione del palazzetto – sferza il capogruppo Stefano Cavedagna –. Il Comune ha ceduto alla società milioni di euro in liquidità e beni in natura, ma si è occupato solo della quotazione in Borsa, in ritardo su un asset fondamentale per la città. Comune e Fiera hanno intenzione di perdere la Virtus? Cosa faranno per garantirne la permanenza? Dimostrano che tra le loro priorità non ci sia il basket, fondamentale per Bologna. Domani (oggi, ndr) chiederemo alla Giunta in Question Time risposte concrete per la città e per i tifosi".

Ai meloniani fa eco anche il Carroccio, con il capogruppo della Lega in Comune Matteo Di Benedetto che commenta: "Il patron della Virtus vuole giustamente portare avanti il progetto. È legittimo che una squadra sportiva voglia avere la sua struttura e la sua ‘casa’, per i tifosi e per far crescere la società: sembra quasi che il Comune stia continuando a rallentare con ogni meccanismo possibile l’avanzata del progetto – sottolinea il consigliere leghista –. L’augurio è che non sia così, anche perché si è paventata l’ipotesi di un trasferimento a Castel San Pietro. Sarebbe un peccato per le migliaia di tifosi di Bologna, perché il rischio è che tanti di loro non riuscirebbero più a seguire costantemente la squadra come fanno ora".

Sul tema interviene anche l’altro consigliere – al momento ancora in forze alla Lega, nonostante sia ai ferri corti con il partito – Giulio Venturi: "L’immobilismo e la mancanza di lungimiranza di cui parla oggi l’imprenditore Massimo Zanetti richiamano alla mente i tanti progetti in stand by o pensati male per Bologna", chiosa Venturi, che cita tra le grandi opere in questione il Cierrebi e Fico. "Tanti quesiti a cui oggi non viene data risposta – incalza il consigliere – e che fanno presagire tempi davvero difficili per i bolognesi. Persone resilienti per natura, ma che meriterebbero un’attenzione e una visione ben più ampie di quelle attualmente adottate dal primo cittadino e dalla sua Giunta".

"Zanetti ha investito tanto nella nostra città, ha riportato la Virtus dalla serie A2 alla vittoria dello Scudetto, a quella dell’Eurocup e ai primi posti dell’Eurolega, senza contare il capolavoro fatto con la squadra femminile – aggiunge Maria Chiara Casadio, consigliera di Forza Italia in quartiere Santo Stefano, attenta al tema –. Bologna è tornata ad essere a pieno titolo Basket city: imprenditori come Zanetti sono un valore per la nostra città e vanno tutelati. Il Comune deve fare di tutto per sostenerlo, snellendo le lungaggini burocratiche della macchina amministrativa per far sì che si possa costruire il prima possibile il nuovo impianto sportivo in fiera. Se così non fosse, il signor Zanetti fa benissimo a cercare alternative in luoghi con una maggiore sensibilità verso il bene della città e minore miopia di vedute. Sarà solo l’ennesima occasione persa da questa amministrazione".

fra.mor.