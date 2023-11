Opposizioni: "Vogliono soltanto fare cassa"

"Il bilancio presentato dal comune di Bologna è gravemente insufficiente". Fratelli d’Italia ieri ha bocciato il bilancio approvato dalla giunta per il 2024. In particolare, FdI ha scelto di puntare sulla previsione degli incassi dalle multe per il trienno 24-26. "Prevedono di fare cassa con le multe, molte delle quali deriverebbero dai nuovi autovelox, per arrivare ad oltre 10 milioni in più rispetto ai 62,9 già preventivati per il 2023 – sottolinea il capogruppo Stefano Cavedagna –. Un salasso annunciato. Questo è il vero scopo della ‘Città 30’ per Lepore. Come se non bastasse, non c’è neanche un euro per i ristori ai cittadini e commercianti danneggiati dai cantieri del tram e della Garisenda. Nessun aiuto per chi lavora. Ma, al contempo, non nasconde la volontà di aumentare esponenzialmente la tassa di soggiorno, anche qui per fare cassa sulle spalle del turismo. Insomma, una manovra tutta tasse e zero aiuti. Poi ci viene a dire che il bilancio è virtuoso, per forza, virtuoso con i soldi dei bolognesi", ha concluso Cavedagna.

Sulla stessa lunghezza d’onda Giulio Venturi, consigliere comunale della Lega. "Piu che la città più progressista al mondo, Bologna è la città più classista – ha dichiarato Venturi –. Non si guarda al ceto medio che da anni è il punto debole della comunità. E inoltre il sindaco afferma anche di non capire cosa chiedono le imprese e allora magari partecipi ai tavoli visto che chi partecipa non è in grado di riferire. Un’attenzione alle fasce deboli è meritoria, ma quando decideremo di fare qualcosa per il ceto medio che è sempre piu povero? L’aumento delle tariffe della mensa si scarica proprio sulle famiglie medie bolognesi. Ma la stessa propensione si osserva anche nell’imposta di soggiorno. Dalle parole del sindaco – ha continuato Venturi – si evince una maggiore pressione fiscale, ma non si sono sentite proposte sulla razionalizzazione dei costi. Infine sul personale del Comune: cosa intende fare Lepore per valorizzarlo e integrare l’organico?".

pa. ros.