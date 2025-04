Or ‘Ammim contro le parole di Lepore

La Comunità ebraica progressiva Or ‘Ammim critica le parole di Matteo Lepure durante le celebrazioni della Liberazione: "Ci è sembrato profondamente inopportuno che il sindaco abbia paragonato la devastazione della Striscia di Gaza alla distruzione di Dresda e Amburgo nella Seconda Guerra Mondiale, senza ricordare che il conflitto attuale è stato innescato dall’attacco terroristico di Hamas il 7 ottobre 2023". Per Carmen Dal Monte, presidente di Or ‘Ammim, è "più grave il paragone tra Gaza e le città europee bombardate. Simili accostamenti deformano la memoria storica e tradiscono il vero senso della Liberazione".