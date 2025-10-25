Ora a Bologna è braccio di ferro. I collettivi occupano un altro stabile

Cinquanta famiglie. Quasi centocinquanta persone, di cui 72 minori. Sono gli ‘sfrattati’ bolognesi che, guidati da Plat, ieri mattina hanno occupato un immobile in pieno centro. Dodicimila metri quadri, di proprietà di Asp, destinati ad accogliere uno studentato, con una quota di stanze (100 su 300) a prezzo calmierato, pensate per studenti in difficoltà economiche. Questa la notizia di giornata, che è però la diretta conseguenza - almeno nell’ottica del sindacato Plat - degli sfratti di giovedì mattina in via Michelino. Che, sull’onda indignata dei social, hanno fatto il giro di Italia del web. Ma per capire il contesto, va fatto un passo indietro.

IL DOPPIO SFRATTO

Giovedì mattina, in zona Fiera, l’ufficiale giudiziario si presenta, assieme alle forze dell’ordine, per eseguire lo sfratto di due famiglie. In un caso era il settimo tentativo; nell’altro il terzo, dopo più mediazioni tra famiglie e assitenti sociali andate a vuoto. Nelle abitazioni e sotto il palazzo ci sono già gli attivisti di Plat. Oggi sindacato costola di Usb, un tempo collettivo (si chiamava Social Log), la piattaforma negli anni ha firmato le più grandi occupazioni abitative che Bologna ricorda: l’ex Telecom di via Fioravanti e la vicina via De Maria. Sono gli attivisti a interloquire con l’ufficiale giudiziario al posto delle famiglie. E rifiutano di aprire le porte.

I VIDEO

Per entrare viene allora sfondata una porta. Bloccata, come precisa la Questura, dagli attivisti che "avevano posizionato tavole di ponte e martelletti pneumatici per puntellarla". Poi, una volta dentro, gli operai prendono a martellate il muro che separa i due appartamenti da liberare. Tutto finisce online. E scoppia la polemica. Alimentata dal sindacato che accusa la proprietà di "mandare via famiglie di lavoratori che hanno sempre pagato l’affitto per fare dei b&b". Una notizia smentita ieri dalla proprietà, che ha anche spiegato come l’esecuzione dello sfratto e le sue modalità fossero "ben note alle famiglie esecutate che avrebbero dovuto tutelare in altro modo i minori evitando la loro presenza sul posto". Sotto il palazzo, gli attivisti si scontrano con la polizia. Fatti che finiranno in un’informativa per la Procura, con la Questura che precisa come "le forze dell’ordine non sono mai venute a contatto con le famiglie occupanti né tantomeno con i bambini, che erano in altre stanze".

LE POLEMICHE

I video però scatenano i social. E arrivano pure a Roma e Bruxelles. Li ripostano la senatrice Ilaria Cucchi e l’eurodeputata Ilaria Salis. E la polemica monta in città, con la vicesindaca Emily Clancy (con delega proprio alla Casa) che addebita la responsabilità al Governo, che nella finanziaria prevede "solo briciole per l’emergenza abitativa".

IL GIORNO DOPO

Una dichiarazione che non preserva, però, il Comune dalla ‘reazione’ di famiglie e attivisti. Circa alle 13, sempre dalle pagine di Plat, arriva la notizia: l’occupazione dell’immobile di Asp, invaso dalle famiglie sfrattate giovedì e da altri nuclei in attesa di sfratto. L’obiettivo è mettere spalle al muro il Comune: "Ora ci dovranno parlare per forza", dicono, puntando il dito contro la carenza di immobili pubblici da destinare all’emergenza abitativa e gli assistenti sociali. Rei di non aver proposto soluzioni accettabili (ossia in città) alle famiglie. Asp, intanto, sporge denuncia per l’occupazione. E l’assessore al Welfare Matilde Madrid è dura con gli occupanti: "Occupare un patrimonio pubblico di una azienda pubblica che ha come missione supportare le fragilità non è certamente una soluzione per quelle famiglie. Così come additare gli assistenti sociali".