Ora il ‘patto’ fa discutere. FdI: "Il Comune lo trascura"

Il ‘Patto per la sicurezza urbana integrata’ è diventato un caso. Siglato a inizio 2023 e scaduto a gennaio, per Fratelli d’Italia è uno strumento trascurato. Ne è sicura Manuela Zuntini, consigliera meloniana a Palazzo d’Accursio, che ha chiesto nei mesi scorsi un aggiornamento: Zuntini punta il dito contro la mancata verifica del raggiungimento degli obiettivi, prevista all’interno del Patto, riportando la risposta del Comune in cui si legge come l’attività "venga svolta dalla Prefettura, così come l’adozione di ulteriore iniziative". Per il Comune, dunque, spetta al prefetto rinnovare l’intesa, mentre per FdI la Giunta ha posticipato la questione.

"Abbiamo presentato un odg per conoscere i risultati – spiega Zuntini –: la maggioranza ha ritenuto di non accogliere la proposta e rimandare la discussione, ma evidentemente il nostro sollecito è servito a scuotere il sindaco dal sonno. Attendiamo di conoscere quali azioni concrete e quali risultati il Comune abbia raggiunto in questi due anni e siamo certi che il Ministro non mancherà di confermare il proprio impegno". A intervenire sono anche gli altri meloniani: per Marta Evangelisti, capogruppo in Regione, "non è sufficiente aver istituito tardivamente

un assessorato, ma è indispensabile dotare gli agenti di strumenti come il taser e predisporre presidi fissi".

"Apprezziamo che contrariamente a parte della sua maggioranza Lepore voglia ancora più forze dell’ordine e controlli: vuole dire che è guarito dall’allergia alle divise", aggiunge il senatore Marco Lisei. "Il dialogo tra istituzioni è sempre auspicabile, ma è evidente che la sinistra viva una campagna elettorale permanente: quando non sa più cosa dire attacca il governo", chiude l’eurodeputato Stefano Cavedagna.

Contro il Comune anche la Lega, con il capogruppo Matteo Di Benedetto che commenta le parole del sindaco sul taser: "Ben svegliato Lepore". "Anche lui, dopo anni di ostilità, ha finalmente riconosciuto l’utilità di questo strumento. Questo dimostra che per anni la sinistra ha fatto solo polemiche sterili e strumentali". Per l’altro leghista Giulio Venturi "visto che l’assessora (Matilde Madrid, ndr) si è dichiarata più volte contraria al taser per la Locale, come avrebbero potuto agire gli agenti con un soggetto che brandiva delle forbici e sembrava indemoniato? Sarebbe ora di mettere da parte le polemiche una volta per tutte e sanare le lacune che ci sono in materia di sicurezza".

Francesco Moroni