Ora la giunta si divide. Bandiera d’Israele esposta a palazzo: ’no’ della vicesindaca

Giunta divisa dalla bandiera palestinese. La vice sindaca Emily Clancy, infatti, ha ribadito il ’no’ all’esposizione della bandiera di Israele dalla finestra di palazzo d’Accursio. Una posizione condivisa dal suo partito, Coalizione civica, che già domenica, mentre 400 giovani palestinesi manifestavano in piazza con slogan e fumogeni, aveva preso le distanze dalla decisione del sindaco Matteo Lepore di accostare la stella di David ai vessilli palestinese e della Pace, ricucendo lo strappo con la comunità ebraica. Nonostante le parole prudentissime di Clancy ("Il sindaco ha fatto questa scelta, annunciata da tempo nella speranza di un cessate il fuoco in Medioriente. Noi abbiamo detto cosa ne pensiamo, la nostra posizione è chiara"), si tratta di un piccolo terremoto, che, se non avrà dirette conseguenze politiche, marca una distanza siderale su un tema in cui le opposte tifoserie sembrano aver preso il controllo del dibattito.

La numero due dell’amministrazione, poi, ha espresso il proprio rammarico per lo striscione appeso temporaneamente sul palazzo comunale dai circa 400 manifestanti che, domenica, si sono ritrovati in piazza Maggiore: "Lepore e Clancy servi del Sionismo". "È una parola molto seria ed è fonte di dolore vederla accostata al mio nome e cognome – osserva Clancy –. Né io né il sindaco chiaramente lo siamo, anzi c’è un impegno netto a favore del popolo palestinese e della costruzione di condizioni di pace. Inviterei tutti a concentrarci su questo obiettivo". Reazione che non è sfuggita a Daniele Nahum, consigliere comunale nelle fila di Azione, che punge la vice di Lepore: "Desidero far notare alla vice sindaca che il tanto vituperato sionismo è una dottrina simile al nostro Risorgimento, basata sul diritto del popolo ebraico ad avere una patria, non è certo una parolaccia. L’affrettarsi a distaccarsi da questo termine rivela una scarsa comprensione dei fatti e un approccio unilaterale al conflitto".

Era il primo gennaio 2024 quando, alla marcia della Pace, sfilavano insieme rappresentanti delle comunità ebraica e islamica, con il cardinale Matteo Zuppi e l’amministrazione, fianco a fianco. Poco più di un anno dopo il clima è decisamente diverso: prima la "dolorosa" defezione della comunità ebraica all’appuntamento del 1° gennaio di quest’anno, poi l’avvicinamento, tra cortei e polemiche, al 27 gennaio, Giornata della memoria della Shoah (occasione perfetta per siglare una ’pace’ duratura in città, almeno dal punto di vista politico), con il timore di nuove manifestazioni contro Israele (per il 25 sta già circolando in rete il volantino di un corteo Pro Pal vicino a via del Lavoro).

A conferma di un tema divisivo, anche le parole di Giuseppe Tarsitano, eletto in consiglio proprio con la lista Lepore, che ieri ha espresso in consiglio il suo ’no’ all’esposizione della stella di David: "Quella bandiera rappresenta un governo che cessa il fuoco ma non le proprie pretese coloniali, uno Stato che nella sua storia è stato protagonista di un susseguirsi di soprusi e che porta avanti un genocidio durato 15 mesi e appena sospeso". Poi, certo, concede Tarsitano, "non ignoriamo che dietro quella bandiera si raccolgono anche le speranze di dissidenti e oppositori del regime di Netanyahu", fatto sta che l’accostamento è stato bocciato da un consigliere eletto nella lista che porta il nome del sindaco.