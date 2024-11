"Ora l’Assemblea riacquisti dignità"

Valentina Castaldini (Forza Italia), è stata rieletta con 2.926 voti: contenta del risultato personale e di Forza Italia?

"Sono stati 5 anni portati avanti con rigore e serietà, ho incontrato tantissime associazioni del terzo settore, è stato un viaggio bellissimo. Un passo alla volta, tutti insieme, ce l’abbiamo fatta. Forza Italia ha subito meno degli altri partiti il contraccolpo post Europee, la strada è tutta da costruire. E dobbiamo capire da dove ripartire".

Cosa è mancato a Ugolini?

"Posso dire quello che non è mancato. Una candidata come Elena Ugolini che ringrazio e che ha fatto un lavoro enorme".

Ma il centrodestra esce inequivocabilmente sconfitto.

"Abbiamo sempre più la responsabilità di dare certezze. La complessità in politica non va semplificata, va gestita. Abbiamo il sacro compito di comportarci come se dovessimo governare, amando la complessità di tutti i giorni. Fermarsi al 40% è un rischio grosso che corriamo".

Nelle zone alluvionate, in città, ha vinto Lepore.

"Non abbiamo chiesto le sue dimissioni, ma proposto un’alternativa. Tutti siamo andati a dare una mano nelle zone degli alluvionati, quella lettura è semplice: il tema non è urlare più forte, ma risolvere in fretta i problemi di chi rappresentiamo".

Lei è l’unica eletta nel ‘grande ballo’ dei cattolici a Bologna.

"Sento una grande responsabilità, guarderò le cose secondo il mio sguardo e la mia provenienza, ma al servizio di tutti".

Infine il Pd pigliatutto. Potrà governare da solo?

"Il Pd ha tra le mani una grande possibilità: riformare la Regione ridando dignità all’assemblea legislativa, comportandosi diversamente dall’era Bonaccini".

pa. ros.