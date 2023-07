Ora piovono milioni di euro sull’Appennino

Servirebbe un grande piano strutturale per rilanciare la montagna, che prenda in considerazione l’Appennino emiliano romagnolo nel suo complesso. Nulla di tutto ciò si è fatto, purtroppo, fra politica che ha sempre (o quasi) considerato la montagna come Cenerentola del territorio e i campanilismi delle località che si fanno la guerra anziché collaborare. Ci sono comuni turistici che non hanno nemmeno saputo approfittare del Pnrr, mentre altri più piccoli hanno ottenuto milioni. Una buona notizia arriva però dal governo di Giorgia Meloni. La ministra del turismo Santanchè ha firmato il decreto per lo stanziamento di 30 milioni destinati ad investimenti per incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico nell’Appennino. Già il governo era intervenuto l’anno scorso quando la scarsità di neve si era trasformata in emergenza. Il decreto arriva in estate per dare la possibilità di organizzare per tempo la stagione invernale. I destinatari delle risorse, sempre che ne abbiano diritto, sono: esercenti degli impianti di risalita e di innevamento artificiale, gestori di stabilimenti termali, imprese ricettive, di ristorazione e scuole di sci che svolgono la propria attività nei comuni dell’area geografica indicata nel decreto, che, tra il 1° novembre 2022 e il 15 gennaio 2023, hanno subito una riduzione dei ricavi almeno del 30% rispetto a quelli realizzati tra il 1° novembre 2021 e il 15 gennaio 2022.

mail: [email protected]