"Ora si allarghi il servizio con la Regione"

Anche in Emilia-Romagna è partito il servizio di telemedicina nelle farmacie, in convenzione con il sistema sanitario nazionale. Ma a differenza di regioni come Lombardia, Marche e Umbria, dove la lista delle prestazioni erogabili in farmacia come in un qualsiasi ospedale pubblico è vasta, il ventaglio è ridotto. "Da fine anno i cittadini emiliano-romagnoli possono eseguire gli holter pressori che vengono loro prescritti anche nelle farmacie, al solo costo del ticket – spiega Achille Gallina Toschi, (foto) presidente regionale di Federfarma –. A Bologna sono già 12 le farmacie che aderiscono alla sperimentazione e presto se ne aggiungeranno altre". Infatti, in regione delle 1.200 farmacie esistenti oltre 800 erogano già da tempo servizi di telemedicina come Ecg e holter cardiaco, ma in forma privatistica. "L’auspicio è che presto cresca il numero delle farmacie che aderiscono – aggiunge –, in modo da rafforzare la capillarità sul territorio della rete di farmacie e sei servizi, ma che cresca anche il numero di prestazioni in convenzione con il sistema sanitario nazionale". L’obiettivo, infatti, è quello di riuscire a garantire esami ai cittadini fisicamente più prossimi a loro, sfruttando la rete delle farmacie spesso unico presidio sanitario nel raggio di chilometri.

L’ampliamento dei servizi potrebbe far diventare il caso del sindaco di Malalbergo molto più che una rarità. "L’intervento garantito nel suo caso dalla farmacia ci fa molto piacere – continua Gallina Toschi –: un intervento tempestivo e preventivo che ha evitato guai ben peggiori".