Ora si mobilitano i sindacati : "Vanno protetti medici e infermieri"

Lo strano caso della centrale operativa del 118 Emilia Est – quella che, per intenderci, si occupa di gestire i soccorsi nella porzione appunto più a est della città, ma anche nelle confinanti province di Modena e Ferrara –, all’interno dell’ospedale Maggiore, ha destato l’attenzione anche dei sindacati del settore.

Questa infatti, a partire dalla scorsa estate fino ad appena tre giorni fa, è stata colpita da ben sette casi di malori misteriosi e con sintomi simili (al punto da risultare difficilmente una coincidenza) tra i propri operatori. Episodi per cui non è stata ancora ricostruita una causa certa e su cui adesso, oltre all’Ausl, indaga anche la Procura, a seguito di un esposto presentato lo scorso mercoledì dai vertici dell’azienda sanitaria.

Per quanto riguarda i sindacati, appunto, la prima sigla a intervenire è stata la Uil, e lo ha fatto tramite il proprio responsabile Uil Fpl Massimo Aufieri e il segretario generale regionale Paolo Palmarini, i quali chiedono anche un incontro sul tema con l’Ausl, "nella convinzione che la tutela e la sicurezza sul lavoro debba rappresentare una priorità comune", fanno sapere.

"C’è preoccupazione per quanto sta accadendo nella centrale operativa del 118 di Bologna – comunicano dunque i due rappresentanti sindacali di Uil Fpl, Aufieri e Palmarini –. Nella certezza che l’Ausl metta in campo tutte le necessarie azioni e fiduciosi nei confronti del lavoro di tutti gli organi preposti, auspichiamo nella tempestiva risoluzione delle problematiche emerse a tutela della salute e della sicurezza del personale, che svolge un’attività di grande rilievo e delicatezza, per il miglior funzionamento del sistema di emergenza urgenza".

Più netta invece la posizione del sindacato Fials Emilia-Romagna, rappresentata dal segretario Alfredo Sepe. "Prima ancora che sporgere denuncia in Procura, in casi come questi, è opportuno che l’azienda sanitaria analizzi il problema dall’interno. Un’indagine interna, quindi, è a mio avviso il primo passo auspicabile – elenca Sepe –. Deve poi seguire un coinvolgimento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, affinché valuti lo stress da lavoro correlato (ossia lo stress derivato da un carico di lavoro troppo gravoso per i dipendenti, ndr) degli operatori di quel reparto. Infine, l’Ausl dovrebbe incaricare il Comitato unico di garanzia per valutare il clima organizzativo all’interno della centrale operativa. Il timore – conclude infine Sepe dal sindacato – è che la vicenda scaturisca da un problema interno, da una gestione scorretta del carico di lavoro".

Se poi davvero dietro ai malori risultasse esserci la mano volontaria di qualcuno, e che dunque si trattasse di avvelenamenti, non si tratterebbe neppure del primo caso, in città. "Nel 2018 avvenne una cosa simile: alla bottiglietta d’acqua di una infermiera fu aggiunta della varechina. Anche in quel caso ci interessammo della vicenda", ricorda ora Sepe.

