Ora stop alla baraonda del Pratello

Pure quest’anno al Pratello è andata in scena una giornata che con il 25 aprile non ha nulla a che fare. Nonostante le rassicurazioni del Comune, migliaia di giovani hanno dato vita alla solita ’gazzarra’ che ha sconvolto il quartiere. Sporcizia, muri imbrattati, schiamazzi fino a notte fonda. Il sindaco fa sapere che sono state elevate 19 multe. Nulla è cambiato rispetto al passato. Qualche contravvenzione non risolverà la cosa.

Roberto Zecchi

Rispone Beppe Boni

L’amministrazione comunale in risposta alle proteste dei cittadini afferma che sono state elevate 19 contravvenzioni a locali e privati per la gazzarra al Pratello camuffata da Festa della Liberazione. Sembra un dribbling mal riuscito. È come se uno chiede che ore sono e l’altro risponde che sta piovendo. Il nodo, come sostiene buona parte dei residenti che abitano nel quartiere, non è far multe, ma evitare che tutta l’area venga sconvolta da una mare di sconsiderati che bevono interi Tir di birra e devastano di sporcizia e rumore le strade. Succede ogni anno da almeno quattro o cinque anni. Possibile che la baraonda Pratello non si possa evitare? Il luogo è evidentemente inadatto a ospitare questa specie di rave party urbano. Ma non c’è la volontà di dire basta. È vero che il Comune ha messo in campo 51 agenti della Polizia municipale, volontari e assistenti di strada. Ma se tutto ciò non serve a nulla bisogna cambiare registro. È così difficile? Una soluzione va individuata. Le opposizioni chiedono una svolta di buon senso: spostare la manifestazione in un altro luogo. Niente da fare. Proviamo a dirlo in latino: Errare humanum est, perseverare autem diabolicum. Traduzione: sbagliare è umano, perseverare è diabolico.

