Orari più lunghi negli uffici postali

Da lunedì, 13 marzo, verranno ampliati gli orari di apertura al pubblico di due Uffici Postali della provincia di Bologna, quelli di Budrio e Molinella. Gli interventi, spiega una nota di Poste Italiane, vogliono garantire un sostegno concreto all’intera comunità e, in particolare, nel comune di Budrio dove l’ufficio di Mezzolara sarà aperto da tre a sei giorni a settimana, (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45, e nel comune di Molinella con l’ufficio di San Martino in Argine che passerà da da uno a tre giorni di apertura (lunedì- mercoledì- venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45). Poste ricorda inoltre a tutti i cittadini la possibilità di utilizzare i 107 Postamat della provincia di Bologna oltre ai canali digitali come le App (Ufficio Postale, BancoPosta e Postepay) e il sito poste.it, dove sono anche indicati i nuovi orari di apertura degli Uffici Postali.