Oratorio di San Rocco, si svela il Guercino

"Chi era Guercino? Un frescante riluttante; un inesperto pittore di affreschi provinciali; o un colorista d’avanguardia con qualche riguardo per le tecniche dell’affresco vecchia maniera?". Questo si domandava David Stone, uno dei maggiori studiosi dell’opera dell’artista, presentando, nel 2006, la Madonna che offre un bocciolo di rosa al Bambino, già di casa Malvezzi, allora appena acquisita dalla

Fondazione Carisbo di Bologna.

"Frescante riluttante?": "Per il momento – scrive Barbara Ghelfi nel 2022 quasi anticipando gli studi in corso– non siamo ancora in grado di presentare un quadro sistematico della sua tecnica come decoratore;" (…) tuttavia il lavoro di questi ultimi anni permette di rilevare "come, fin dalle prime prove, Guercino abbia impiegato una tecnica mista, sovrapponendo al buon fresco ritocchi a secco".

L’affresco è pittura murale eseguita sull’intonaco fresco di una parete: il colore si asciuga insieme con la calce dell’intonaco dunque la prima attenzione dell’artista dev’essere quella di osservare i tempi dell’asciugatura dell’intonaco. Tecnica ardua e temuta dai pittori, anche dai maggiori, viene spesso accompagnata dal ritocco ’a secco’, rifiniture a tempera, sopra l’affresco. Le opere del giovane Guercino (1591-1666) della metà degli anni dieci del Seicento, dimostrano come, nei primi lavori centesi, nella suddetta Madonna, a Roma perfino, Guercino resista a lasciare quella sorta di ’tecnica mista’ dove sulla pittura a fresco venivano posti molti ritocchi a secco. Il suo primo maestro, come testimonia lo storico Carlo Cesare Malvasia, era stato un "pittore dozzinale".

Gli studi che hanno preceduto e accompagnato il restauro del San Rocco gettato in carcere dell’Oratorio di San Rocco, guidato da Barbara Ghelfi, docente di storia dell’arte a Bologna, e da un folto gruppo di studiosi e restauratori del Dipartimento di Beni Culturali dell’Unibo (con un accordo con l’Arcidiocesi e un cofinanziamento Carisbo) tra i quali Fabio Bevilacqua, hanno permesso di approfondire la conoscenza di questa fase dell’attività di Guercino: Guercino oltre il colore è il nome del progetto che intende proseguire le indagini sulla giovinezza del pittore. Allievo eccentrico di Ludovico Carracci elesse una tela di Ludovico Carracci – la Madonna e Santi di Cento, detta La Carraccina – a sua insindacabile maestra e modello, ricevendone insegnamenti e spunti diversi. Poi, grazie ad amici e committenti non solo locali, cominciò la sua carriera.

Dalla sua incerta giovinezza passò alla fama anche grazie a quel Ludovico che lui stesso aveva eletto a suo maestro. Fu Ludovico Carracci in persona, scrivendo nel 1617 a don Carli di Parma, a consacrare Guercino come "gran disegnatore e felicissimo coloritore: è mostro di natura e miracolo da far stupire che vede le sue opere. Non dico nulla: ei fa rimaner stupidi li primi pittori". Quando Guercino tornò all’affresco, saliva e scendeva i ponteggi della cupola della Cattedrale di Piacenza. Succedeva a Morazzone, pittore della Controriforma, che, nei suoi due spazi compiuti, aveva usato la tecnica a fresco. Lui si adeguò allo stile del predecessore.

L’Oratorio che oggi risvela un Guercino pulito dopo i restauri degli anni Novanta, con il San Rocco gettato in carcere, (Oratorio di San Rocco, via Calari 4), datato 1618, svela il Guercino del futuro, dove l’irruenza dei gesti – l’impeto di buttare a calci Rocco nella cella – dimostrano una sorta di trapasso: nello stile e nella tecnica, che la squadra di studiosi all’opera oggi intende "definire per tracciare l’evoluzione della sua opera". L’affresco ridonda di ritocchi a tempera, l’artista continua a usare la sua tecnica, più o meno imparata, molto sentita. I ritocchi a tempera danno movimento e forza: è una tecnica sua, usata da molti altri, ma spesso criticata per la difficile via del "buon fresco" da tutti predicata. Approdato a Piacenza, alcuni anni dopo, si dovrà adattare alla pittura a fresco. Non è più il "frescante dilettante", ma deve in ogni modo seguire il buon fresco del Morazzone. Si prepara a venire a Bologna, con tutti i suoi. Guido Reni è morto e c’è spazio per diventare il primo pittore della seconda città dello Stato della Chiesa. Allora lo vedremo, non più tentennante tra le tecniche, ma padrone di una bravura incontrastata, avviarsi per una carriera indiscutibile, che non ha bisogno di parole, ma solo di sguardi.