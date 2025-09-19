Orazio Taddei, morto a Bologna lo storico fondatore di Euroricambi

Bologna, 19 settembre – Lutto nel mondo dell’imprenditoria per la scomparsa di Orazio Taddei, fondatore di Euroricambi, storica realtà con sede a Crespellano fondata nel 1979.

L'imprenditore è scomparso all’età di 87 anni, lasciando una profonda impronta sul territorio bolognese, frutto di un instancabile impegno che ha saputo trasformare una piccola officina in un gruppo industriale di cinque aziende, con oltre 800 dipendenti e un fatturato superiore ai 200 milioni di euro.

Oggi, Euroricambi Group si posiziona come leader mondiale nel settore dei ricambi per cambi e differenziali di veicoli industriali, autobus e macchine movimento terra, consolidando così un risultato che Taddei ha saputo prima immaginare e poi, nel corso degli anni, costruire giorno dopo giorno. I funerali si terranno domani, 20 settembre, nella Chiesa di San Nicolò di Calcara (Valsamoggia) alle 11.

Il nipote Tinti

"Mio nonno era una persona molto motivata, empatica e profondamente umile. Sapeva parlare in modo diretto, ma sempre con gentilezza – ricorda il nipote Gabriele Tinti -. Aveva un rapporto speciale con i suoi dipendenti, fatto di attenzione sincera e discreta, tanto da guadagnarsi l’affetto di chiunque lavorasse con lui. Ma nutriva anche un profondo amore per il territorio. Qui a Crespellano ha fondato la sua azienda: lui e mia nonna sono partiti da zero, sbrigando le prime pratiche in casa e appoggiandosi in un capannone, fino poi a raggiungere significativi risultati anche oltre confine".

Sotto la guida di Taddei, l’azienda ha conquistato i mercati internazionali, esportando in oltre cento Paesi e diventando sinonimo di eccellenza del made in Italy. "Grazie alla sua costanza, competenza e dedizione al lavoro ha dato vita a una realtà imprenditoriale solida e riconosciuta – si legge in una nota del Gruppo -. La sua eredità continuerà a vivere attraverso i valori che ci ha trasmesso e il lavoro che portiamo avanti ogni giorno”.