Orchesta L’Oro del Reno. Dieci anni di concerti e trekking

Nuova stagione e doppia ripartenza, domenica prossima, per l’orchestra L’Oro del Reno, la formazione giovanile di musicisti cresciuti nella vallata del Reno, e anche per la rassegna Concertrekking festival; il cartellone di concerti ad accesso libero ambientati negli spazi più suggestivi dell’Appennino ideato e diretto da Michela Tintoni. Un nuovo inizio che celebra il rapporto tra musica e natura e che segna una nuova fase di crescita e collaborazione per l’associazione, grazie al supporto della Regione Emilia-Romagna che sostiene il progetto, e alla sinergia con Spaesaggi Festival.

La prima tappa del festival si svolgerà il prossimo 8 settembre a Montovolo, un rilievo simbolico ed un santuario antichissimo che incanta con la sua bellezza naturale e la sua forza evocativa.

"In vista del decennale dell’orchestra, è fondamentale per l’associazione raccogliere conferme di sostegno da parte di amici e sponsor, storici e nuovi. Ringraziamo di cuore tutti coloro che ci sono stati vicini in questi anni, fra i tanti Emilbanca con la quale stiamo lavorando per rafforzare l’impegno condiviso" commenta la direttrice artistica Michela Tintoni-.

Insieme continueremo a crescere all’insegna della bellezza e della musica portando la cultura e l’arte in contesti unici e suggestivi".

Il festival avrà inizio domenica con un’intensa giornata di musica, trekking e degustazione di specialità gastronomiche locali. Inizio alle 10 con il trekking curato da Pierpaola Guccini e svolto in collaborazione con Centro natura Bologna, un percorso di media difficoltà della durata di tre ore. Durante tutta la giornata sarà attiva una proposta enogastronomica della tradizione emiliana, con piatti tipici come tigelle, fritte e ciacci. Alle 14 in programma una visita al Santuario di Montovolo, a cura del Prof. Renzo Zagnoni, in collaborazione con l’associazione culturale Nuéter. Alle 15 concerto sotto il portico del santuario. Si esibirà l’Orchestra L’Oro del Reno, accompagnata dai solisti Linda Guglielmi al violino e Cesare Marchetti al clarinetto, sotto la direzione di Michela Tintoni.