Orchestra Mozart, ecco la prima e settima sinfonia

Prosegue la programmazione delle nove sinfonie di Ludwig van Beethoven, che l’Accademia Filarmonica di Bologna ha affidato all’Orchestra Mozart, sotto la direzione di Daniele Gatti. Il ciclo iniziò nel 2022 con la Terza Sinfonia, proseguendo lo scorso anno con le accoppiate Quarta e Quinta, Seconda e Sesta. Tocca domani sera alla Prima Sinfonia (1800) e alla Settima (1813), fra le più eseguite e amate, entrambe portatrici di una brillantezza e un dinamismo che non sempre si riscontrano in Beethoven. Il programma ha debuttato mercoledì nella stagione di Ferrara Musica (dove l’Orchestra ha la sua residenza artistica per il triennio beethoveniano); sarà poi ripetuta st sera alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano per la Società del Quartetto e giunge infine domani all’Auditorium Manzoni perfettamente rodato (ore 20.30). A conclusione dell’intero ciclo, il 20 settembre sarà la volta dell’Ottava Sinfonia insieme alla Nona, di cui si celebra quest’anno il duecentesimo anniversario della prima esecuzione.

Nei suoi vent’anni di vita, l’Orchestra Mozart non aveva mai eseguito integralmente il ciclo sinfonico beethoveniano, mentre Gatti lo aveva già diretto a Bologna esattamente 20 anni fa, nell’ambito della sua direzione musicale al Teatro Comunale. Presentando questi ultimi appuntamenti della Mozart, il suo consulente artistico Gastón Fournier-Facio sottolineava lo straordinario lavoro che Gatti sta facendo durante la concertazione preparatoria di ogni sinfonia: "Ha preso molto a cuore tale suo impegno. Vorrei che ognuno potesse assistere alle prove organizzate a Ferrara, per rendersi conto di come il Maestro si sia imposto di studiare letteralmente da capo queste partiture, trattandole come delle ‘prime’ assolute, insieme a strumentisti che hanno però ovviamente già suonato più e più volte ogni singola sinfonia beethoveniana nelle rispettive orchestre di provenienza. E vi confesso che il piacere di lavorare oggi al servizio di questa istituzione tanto radicata a Bologna è raddoppiato per me dal privilegio di poter assistere in un angolo al processo di concertazione di ogni sinfonia".

Marco Beghelli