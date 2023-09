Orchestra Senzaspine. Che musica Pagliaccio

In attesa della sua nuova casa, e dopo una estate ricchissima di appuntamenti come quello all’Accademia Chigiana di Siena, dove è orchestra residente nei corsi di direzione del maestro Daniele Gatti, l’Orchestra Senzaspine, insieme al Mercato Sonato, presenta un nuovo festival, che accompagnerà la città nel passaggio dalle ultime serate estive a quelle autunnali. È Viva pagliaccio, una rassegna che si svolge da domani all’1 ottobre ai Giardino Lorusso (via Berti 29), a ingresso gratuito. Tre giorni di clown, giocolerie, circo contemporaneo, con l’aspirazione, come sempre nelle loro esperienze, ad esempio il Sun Donato Festival da poco concluso, di sviluppare, intorno alla proposta artistica, il senso della comunità. Per cui le tante iniziative previste sono pensate per far incontrare un pubblico di diversa provenienza anagrafica, le famiglie, i bambini ai quali sono dedicati molti laboratori, i ragazzi che affolleranno lo spazio la sera per ballare con le selezioni dei dj. Spicca, nel ricco cartellone, lo spettacolo di chiusura, l’1 ottobre in ricordo di Jango Edwards, attore considerato uno dei ‘padri’ del mestiere del clown contemporaneo, scomparso lo scorso 4 agosto. Un omaggio dal titolo La commedia è finita con Anita Luna The Diva, artista che inaugurerà la rassegna domani con una messa in scena itinerante. La giornata finirà con i funambolismi dei Los Filonautas, che in Naufraghi per scelta mettono insieme i virtuosismi sul filo sospeso con la poetica della caduta e del riscatto nella vita di ogni giorno. Il 30 ci saranno, tra gli altri, Stefano Corinna e Valentin Hecker in Clowns Not Dead, uno spettacolo immaginato come un atto d’amore nei confronti della commedia dell’arte, mentre sul cavo di acciaio saliranno i Soledad Prieto. Programma completo su https:www.senzaspine.orgeventiviva-pagliaccio-festival.

Ma l’Orchesta Senzaspine è anche impegnata nei titoli che concluderanno la stagione lirica e sinfonica al Teatro Duse. In attesa che venga annunciato il calendario del 2014, l’Ensemble diretto dai Maestri Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani è atteso il 26 e 27 ottobre (prologo il 24 al Teatro Consorziale di Budrio con l’opera Pagliaccio di Ruggero Leoncavallo, regia di Giovanni Dispenza. In occasione del concerto sinfonico del 2 novembre con Sheherazade e Quadri di un’esposizione, nello spazio di via Cartolerie verrà allestita per la prima volta, grazie al sostegno di Hera, una camera acustica per permettere una esperienza realmente immersiva di ascolto. Tornano i laboratori sull’accessibilità che precederanno il Trovatore (1 e 2 dicembre), con la realizzazione, insieme all’Istituto Cavazza del libretto dell’opera in braille descrittivo. Gran finale, come consuetudine, il 26 e 27 dicembre con Bollicine, con la seconda serata all’insegna della solidarietà per sostenere Avis, Croce Rossa e Fidas

Pierfrancesco Pacoda