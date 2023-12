Orchestra Senzaspine. Dieci anni di Bollicine

Le ‘Bollicine’ dei Senzaspine non saranno mai tanto effervescenti come questa volta. Il tradizionale concerto di fine anno che l’ormai ben nota orchestra giovanile bolognese proporrà il 26 e 27 dicembre al Teatro Duse (alle 21) rappresenterà anche la conclusione di un doppio festeggiamento: il programma speciale organizzato per i 200 anni dello storico Teatro e il ricchissimo cartellone musicale messo insieme per il decennale di un’Orchestra sempre più attiva e sempre più distinta in qualità artistica.

Fu proprio con Bollicine che partì nel 2013 la loro avventura: un concerto timidamente autoprodotto da un gruppo di giovani diplomati di conservatorio, che riscosse un’accoglienza di pubblico insperata. Ad alternarsi sul podio saranno come allora i due cofondatori Matteo Parmeggiani e Tommaso Ussardi, attivi in prima persona anche nelle tante gag che si preannunciano fantasiose pure quest’anno.

"Sarà un Bollicine frizzante come da senpre siamo abituati a fare – dice Parmeggiani – ma ancora più ricco: vogliamo infatti festeggiare i 10 anni di attività riprendendo alcuni sketch storici. Ci saranno ballerine classiche e brakedancer, l’orchestra che balla e fa la ola, e tant’altro ancora… Insomma, abbiamo proprio voglia di festeggiare!". "Bollicine – rincara Ussardi – è per definizione frizzantezza, brio, gioia, divertimento e tanta, tanta bella musica. Una serata di tradizionale follia, che ci trasporterà dall’Europa dell’Est alle Americhe, passando rigorosamente per Vienna".

Il programma, ricchissimo e tenuto segreto fino all’ultimo, prevederà per certo un’ampia presenza di valzer, polke e marce della famiglia Strauss: Johann padre e figlio, affiancati dai meno noti fratelli Eduard e Josef. Ma si sussurrano anche i nomi di altri autori, meno prevedibili, che andranno a variare stilisticamente il programma. Quanto agli scherzi inseriti fra un brano e l’altro, non c’è che da essere presenti per saperne di più.

Marco Beghelli