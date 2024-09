Orchestra Senzaspine, la scuola di musica ricomincia a Villa Pini

L’attesa è, per adesso, terminata. Mentre le ruspe abbattono il vecchio mercato di quartiere, per tantissimi anni sede storica dell’Orchestra Senzaspine in San Donato, dove sorgerà entro due anni un grande centro multiculturale, è stato annunciata l’assegnazione di un nuovo spazio all’ensemble bolognese. Si tratta di una costruzione all’interno di Villa Pini (via del Carpentiere, 12), proprio affianco all’Osteria Sociale La Tiz, immersa in una vastissima area verde del Quartiere San Vitale, che diventerà la sede dell’Associazione Senzaspine. Non, per adesso, una replica dell’irripetibile Mercato Sonato, ma, intanto, un luogo non solo per gli uffici, ma anche per una delle attività principali del gruppo di talenti diretto dai maestri Matteo Parmeggiani e Tommaso Ussardi, che hanno portato la classica a un pubblico più giovane.

Si tratta della Scuola di Musica, una delle loro iniziative di maggior successo, che ha permesso di scoprire tanti solisti che poi sono entrati nell’Orchestra e che sposta i suoi corsi nelle aule nuovissime di Villa Pini. Un trasferimento che verrà celebrato con due giorni di festa, il 21 e il 22 settembre che prevedono la presenza, all’inaugurazione il 21, del sindaco Matteo Lepore che ha sempre sostenuto le tante attività dell’associazione e dell’Orchestra che anche nell’estate 2025 estate sarà Orchestra Residente ai corsi di direzione del maestro Daniele Gatti all’Accademia Chigiana di Siena. Nel prossimo futuro verrà presentata la programmazione che sicuramente comprenderà una nuova versione degli appuntamenti con la Classica da Mercato.

Le attività iniziano il 21 alle 17.30 nel vicino Centro Commerciale di Via Larga, con la possibilità per tutti di provare, insieme agli insegnanti della scuola, i differenti strumenti musicali, per poi spostarsi nel parco per un concerto dell’Orchestra e l’apertura della mostra fotografica Point of View, poi ci sarà l’ intervento del sindaco e in chiusura il dj set di DJ Farrapo. Il giorno successivo, il 22, gli appuntamenti di avvicinamento alla musica, sempre con i docenti, si svolgono dalle 15 in poi, intervallate, alle 16 e alle 17.30 da due spettacoli del Cantastorie. Ci sarà anche una area giochi.

"Pronti per iniziare una nuova avventura in uno spazio molto interessante e dal grandissimo potenziale. In questi anni abbiamo capito quanto Senzaspine sia capace di generare ed alimentare processi innovativi di comunità sotto il segno della musica e siamo convinti che Villa Pini, grazie alla Scuola, ai progetti dell’Orchestra, al Mercato, ad Arci e a tutte le realtà che già sono attive sul territorio, potrà diventare una nuovo centro di forte interesse culturale e sociale per tutta la città di Bologna e non solo", dice Tommaso Ussardi, presidente dell’Associazione Senzaspine.