Orchestra Senzaspine Ussardi e Parmeggiani ricevono il Premio Abbiati

Ha fatto dell’inclusione e del superamento di ogni ostacolo tra la grande musica e il pubblico più vasto la sua missione, l’Orchestra Senzaspine, che nel 2023 festeggia i dieci anni di attività. Una celebrazione che viene adesso sottolineata da un riconoscimento importante, il più prestigioso per la classica, il Premio della Critica Musica Franco Abbiati, arrivato alla quarantaduesima edizione, che va per la prima volta va al gruppo bolognese e che verrà consegnato oggi ai direttori Matteo Parmeggiani e Tommaso Ussardi, durante una cerimonia trasmessa in diretta sul Radio Tre.

Il Premio è destinato a iniziative di particolare significato nell’ambito della didattica musicale e dell’avviamento professionale dei giovani e va all’Orchestra Senzaspine per le proposte di opera accessibile. Un riconoscimento che arriva in un momento particolarmente ricco di impegni per la formazione nata e sviluppatasi all’interno del Mercato Sonato, che, reduce dal successo del Signor Bruschino al Duse, è pronto adesso a raggiungere Siena, dove, su invito della prestigiosa Accademia Chigiana, anche quest’anno sarà l’Orchestra Residente per i corsi di alta formazione in Direzione d’Orchestra tenuti dal Maestro Daniele Gatti. "Siamo onorati, dice Parmeggiani, di ricevere questo importantissimo premio, un risultato che non ci aspettavamo e che arriva proprio durante i festeggiamenti dei nostri primi 10 anni di attività. La soddisfazione più grande è la consapevolezza che tutto il lavoro iniziato anni fa per rendere la musica classica accessibile e inclusiva sia stato riconosciuto a livello nazionale. Questo ci sprona a fare sempre di più". "Ricevere questo riconoscimento, afferma Ussardi, è motivo di grandissima gioia e orgoglio. Senzaspine significa accessibilità, in tutti e per tutti i sensi e siamo felici che la giuria del premio Abbiati abbia avuto l’accortezza e il coraggio di premiarci. Non dobbiamo fare altro che continuare su questa strada, tracciata e percorsa nei nostri primi 10 anni di vita, perché la Musica Classica ha bisogno di riconquistare la contemporaneità, riportare la bellezza nei cuori e ritrovare una funzione sociale e culturale che purtroppo ormai da molti anni ha perso".

Pierfrancesco Pacoda