Ordigno bellico a Pianoro: quando verrà disinnescato e le zone interessate

Bologna, 17 ottobre 2023 – E’ stato ritrovato a Pianoro, frazione di Rastignano, un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale e rinvenuto durante i lavori di scavo in via De Gasperi 1, al confine con il comune di Bologna.

Le operazioni di disinnesco prenderanno il via domenica 22 ottobre, con tutta la popolazione presente nella zona di pericolo che dovrà allontanarsi entro le 7 e fino al termine delle operazioni. Si interromperanno anche tutte le attività economiche e produttive, private e non, di qualsivoglia natura presenti in zona. Dalle 7 sarà vietata anche la circolazione veicolare e pedonale nella zona interessata.

Le zone interessate

I residenti evacuati saranno complessivamente 465: 440 nel comune di Pianoro e 25 nel comune di Bologna.

A Pianoro le zone interessate saranno: via Andrea Costa (ai civici 45, 45/A, 45/B, 45/D, 45/E, 45/F, 45/G, 45/H, 47, 51, 53, 55, 57, 80, 90, 90/A, 90/B, 90/C, 90/D, 90/E, 90/F, 92, 94, 96, 96/A, 98, 100/A, 100/B, 100/C, 100/ D, 106, 108, 110, 100/A, 110/B, 112, 112/2 112/2A 112/2B, 112/2C, 112/2D, 112/2E, 112/2F, 112/2G, 112/2H, 112/2I, 112/2J, 112/2K, 112/2L, 112/2M, 112/2N, 112/2O, 112/2P, 112/2Q, 112/2R, 112/2S, 112/2T, 112/2U, 112/2V, 112/A, 112/B 112/C 112/D 112/E 112/F112/G, 112/H, 112/I, 112/J, 112/K, 112/L, 112/M, 114 e 114/D), via De Gasperi ai civici 2 e 4, via dei Colli ai civici 2 e 3, via del Casello al civico 1, via del Pero (ai civici 1, 1/3, 1/E, 3, 3/A, 4, 8,10, 12, 12/2, 12/3; 14 e 16), via Don Minzoni al civico 4, via dei Soldati (ai civici 1, 2, 3, 4) e via del Paleotto al civico 2.

A Bologna è interessata la zona di via del Paleotto ai civici 2, 13/7, 13/7A, 13/10, 13/10A e 15.

È inoltre disposto l’allontanamento di tutti gli animali.

Punti d’accoglienza

Per i cittadini evacuati verranno predisposti alcuni punti d’accoglienza, al Circolo ARCI di Rastignano di via Valle Verde ½, alla parrocchia di Rastignano, raggiungibile da via A. Costa 65 e da Largo Don Giorgio Serra, e presso la Loggia della Fornace in via Ligabue 3 (raggiungibile a piedi anche da via Rodari).

Chi vorrà usufruire di uno di questi punti d’accoglienza, dovrà comunicare la propria presenza entro sabato 21 ottobre, telefonando al centralino del Comune di Pianoro al numero 051 6529111 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13.30.

A coloro che hanno bisogno di assistenza per lo spostamento di persone con difficoltà motorie sarà possibile contattare la Pubblica Assistenza di Pianoro al numero 051 774540, dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9 – 12 e 15 – 18.