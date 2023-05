Ordinanza sulle frane a Bologna, l’assessore Borsari: “Atto dovuto, tutela anche i proprietari”

Bologna, 30 maggio 2023 – “Il nostro obiettivo è allargare la zona rossa anche a Colli, via Saffi e Corticella. L’ordinanza sulle frane? Un atto dovuto". L’assessore ai Lavori Pubblici e alla Protezione civile, Simone Borsari, replica punto per punto a cittadini e opposizioni che hanno messo nel mirino il provvedimento del Comune in cui viene ingiunto di fare interventi sulle loro proprietà dopo l’alluvione dei giorni scorsi.

Borsari ci spieghi: perché questa ordinanza?

"Si tratta di un atto dovuto per legge. Per tutelare l’incolumità pubblica. Il Comune non può intervenire su una proprietà privata. Lo può fare solo se la proprietà è inerte. La ratio del provvedimento è proprio questo: intervenire per tutelare l’incolumità delle persone e ripristinare la viabilità pubblica".

Nell'ordinanza del Comune viene ingiunto ai privati di fare interventi sulle loro proprietà dopo l’alluvione dei giorni scorsi

Come già anticipato dall’assessora Luisa Guidone, puntate ad allargare la zona rossa anche a Colli e via Saffi per ottenere i rimborsi dei danni. Ma si tratta di zone dove non ci sono state evacuazioni...

"Sì, ma ci sono stati molti problemi, come zone isolate ad esempio, e tanti danni. E proprio su questi danni vogliamo che il governo si attivi per rimborsarli".

Intanto, però, per le frane sui Colli ai proprietari tocca liberare le strade a proprie spese...

"Per questo dico all’opposizione di evitare polemiche e di premere sui loro partiti al governo affinché queste zone, Colli e via Saffi, ma anche di Corticella, possano ricevere i rimborsi".

Fd’I parla di “liste di proscrizione” per via della pubblicazione dei dati catastali e relativi nomi dei proprietari allegati al provvedimento ...

"Beh, l’ennesima strumentalizzazione della destra. Il dato catastale è necessario per rendere valida l’ordinanza. E per accedere alle risorse dei risarcimenti".

A criticare l’ordinanza c’è anche il presidente di ComiColli, Francesco Cicognani...

"In realtà sono diversi i proprietari che ci hanno chiesto l’ordinanza per potersi attivare. È una tutela per l’incolumità pubblica, ma anche per gli stessi proprietari".

Se i proprietari non si attivano, che cosa succede?

"La proprietà delle aree che hanno ostruito le strade comunali per frane o smottamenti devono attivarsi entro 5 giorni dal ricevimento dell’ordinanza. In questi 5 giorni devono incaricare un tecnico di fiducia, anche unico per diverse proprietà, e poi col Comune si faranno le dovute verifiche. Se la proprietà non si ’muove’, non nominando il tecnico, siamo noi a intervenire per mettere in sicurezza l’area interessata, rivalendoci poi sul proprietario. Ma non abbandoniamo nessuno: per questo stiamo facendo di tutto per fare in modo d’inserire tutte le spese dei cittadini nei rimborsi che arrivano da Roma".

Com’è la situazione sui Colli?

"I nostri tecnici stanno lavorando giorno e notte, assieme ai proprietari stessi, mappando in tempi record le situazioni difficili. Il Comune è in stretto contatto con i cittadini, sia durante che dopo l’emergenza".

Il comitato ComiColli dice che ha tentato di fare opere di prevenzione, ma sono arrivati i no dal Comune...

"In questo caso siamo di fronte a un evento eccezionale per portata, ma lamentarsi delle norme che tutelano paesaggio ed ecosistema è un controsenso, perché sono proprio quelle tutele che hanno consentito negli anni di preservare la collina bolognese ".