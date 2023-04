Ore di apprensione per Adler La figlia: "Ricoverato in ospedale"

Sono ore di apprensione, Oltreoceano, per Martin Adler, l’ex soldato americano legato ormai al nostro territorio dopo aver ritrovato, nel 2020, i tre fratelli Naldi, che incontrò bambini nel 1944 sulla linea Gotica. Adler, che nel 2021 venne anche in Italia per un emozionante abbraccio con i tre castellani (nel frattempo Bruno e Giuliana Naldi sono scomparsi l’anno scorso), si trova in ospedale, dove è arrivato con la febbre alta per una polmonite. A riferirlo, sulla sua pagina Facebook, è la figlia Rachelle Shelley, che negli ultimi due giorni ha invitato a pregare per il padre 99enne. Nell’ultimo aggiornamento di ieri sui social, dopo un primo ricovero in terapia intensiva, Adler è stato trasferito in una stanza normale. Le condizioni del veterano di origini ebraiche, che oggi vive in Florida, "stanno migliorando", scrive la figlia.