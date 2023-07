"Organici di polizia, Bologna al collasso"

Il sindacato di polizia Siulp interviene riguardo i 71 posti assegnati per il concorso interno di vice ispettore. "Un dato – la denuncia del sindacato – che ci lascia molto perplessi visto la rilevanza che la città metropolitana di Bologna riveste. Come Siulp avevamo già denunciato l’assoluta inadeguatezza dei rinforzi arrivati a giugno, peraltro ancora impiegati nelle località estive, ma vedere questa ulteriore determinazione ci preoccupa e non poco. La conseguenza di fatto, comporta per la città di Bologna che una trentina di colleghi e colleghe dovranno cambiare sede. Nella provincia si registrerà già da settembre un saldo in negativo, tutto questo senza considerare i pensionamenti. Ecco perché, nel ribadire l’urgenza di velocizzare le procedure concorsuali e nel sostenere fermamente quanto dichiarato dalla nostra segreteria nazionale sulla necessità di assunzioni straordinarie di almeno 5mila unità, riteniamo inaccettabile che Bologna subisca un taglio così consistente nelle assegnazione di ispettori".