Organici, tecnologie, prestazioni. Tutti i dubbi dei sindacati sui Cau

L’ufficializzazione della Regione circa l’avvio dei Cau (Centri assistenza e urgenza) per snellire gli accessi nei Pronto soccorso dei grandi ospedali, non placa, anzi, aumenta il dissenso e le perplessità di molti organismi sindacali.

Estremamente critica la Uil, per voce di Massimo Romanelli (Uilfpl medici e dirigenza sanitaria Area Metropolitana Bologna) e Massimo Aufieri (responsabile Uil Ausl Bologna): "Non c’è chiarezza, non c’è programmazione, siamo preoccupati e perplessi, come continuiamo a dire nei vari tavoli. Nei Cau non si dovrebbe ricoverare, poi in realtà a Budrio potrebbe essere possibile. Non sono chiare nemmeno le dotazioni: dalle ambulanze alle auto mediche alle dotazioni tecnologiche per la diagnostica. Non tutti i Cau hanno la strumentazione per la radiologia, quindi chi ne ha bisogno deve passare dai Cup e cosa succede? Si allungheranno ancora di più le liste di attesa".

Troppa fretta nella partenza delle nuove strutture per Stefano Franceschelli (Cisl Sanità Area Metropolitana): "La salvaguardia della sanità pubblica è un nostro obiettivo non da oggi ma da sempre, ma per quanto riguarda i quattro Cau in partenza a Bologna non ci piace la fretta con cui si è attuata questa riforma. Abbiamo avviato un confronto con la Ausl di Bologna per migliorare le procedure organizzative e garantire anche al personale la giusta valorizzazione: la riforma non è la risposta a malfunzionamenti e non può essere messo in discussione in modo strumentale il ruolo delle professioni sanitarie e degli operatori che lavorano nella rete emergenza". Avrebbero preferito tempi un po’ più lunghi nell’avvio dei Cau anche la Cgil fanno notare Marco Pasquini, segretario generale Fp Cgil Bologna e Gaetano Alessi, responsabile comparto sanità Fp Cgil Bologna: "Abbiamo chiesto lo slittamento dell’apertura del 1 (tra l’altro giorno di festa) al 6 novembre per Budrio e dall’8 al 13 di novembre per Vergato perché sarebbe necessario altro tempo per chiudere il percorso di verifica delle procedure e di ascolto degli operatori e della cittadinanza. E potrebbe essere utile alle aziende e alla Regione per dare almeno l’inizio alla campagna di comunicazione verso l’esterno che è, ad oggi, la grande assente di questa vicenda".

Molto preoccupato anche il sindacato degli infermieri Nursing Up per l’organico, i carichi di lavoro e le responsabilità che ricadranno sul personale, oltre al fatto che in una zona come quella di Budrio, ad alta densità abitativa, viene meno il Pronto soccorso, come sottolinea Cesare Ciaccia (Nursing Up Ausl Bologna).

Più possibilisti i medici di famiglia della Fimmg che, come fa notare Salvatore Bauleo, vedono di buon occhio il potenziamento "dell’assistenza sanitaria di prossimità", ma hanno dubbi sugli organici: "ll tema degli organici potrà rivelarsi un fattore limitante, sebbene abbiamo avuto una discreta adesione all’interpello realizzato dall’azienda, non sappiamo quanti realmente poi andranno a lavorare nei Cau e, soprattutto, se vi rimarranno".

