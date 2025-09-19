Orgoglio rossoblù addosso. La maglietta esclusiva per vivere insieme il sogno

I tetti della rossa Bologna dipingono un mosaico in cui spicca il profilo di un piccolo, già iconico tifoso rossoblù. Lo sguardo è rivolto verso l’orizzonte per ammirare un cielo dove le nuvole sembrano quasi danzare, fino a formare la geografia dell’Europa, con la sagoma di un calciatore in rovesciata sullo sfondo.

Già, l’Europa. Quella che i tifosi del Bologna hanno sognato per decenni e che lo scorso anno hanno potuto finalmente riassaporare. La stessa che quest’anno visiteranno in un lungo viaggio sempre, rigorosamente, in compagnia del Carlino. Un’impresa europea dei rossoblù che merita di essere celebrata con una maglietta esclusiva, in edizione limitata, resa unica dalla penna e dalle idee dell’illustratore bolognese Davide Bonazzi. Proprio lui, che qualche mese fa ha reso omaggio alla storica vittoria nella finale di Coppa Italia degli uomini di Vincenzo Italiano e che oggi dà nuovamente sfogo alla creatività, ispirato dalle imprese della propria squadra del cuore.

"Mostra il tuo orgoglio", lo slogan che accompagna un altro oggetto destinato a entrare nella collezione dei tifosi bolognesi. Il sogno è realtà: il Bologna va in Europa League e il Resto del Carlino celebra questa avventura con tre iniziative speciali dedicate a chi porta i colori rossoblù nel cuore, a partire dalla esclusiva t-shirt. Le nuvole in cielo formano la mappa dei sogni dei bolognesi, appunto, ma è sotto l’azzurro e il bianco che il rosso e il blu si abbracciano dando vita alla magia.

Il piccolo tifoso guarda l’orizzonte e la sua città: una bandiera rossoblù sventola fuori da una finestra. Ci sono i portici patrimonio dell’umanità Unesco, le Due Torri (senza i cantieri attorno alla Garisenda malata), la Basilica di San Petronio. C’è il Santuario di San Luca adagiato sui Colli. E, ovviamente, non manca lo stadio, il Dall’Ara, centro gravitazionale delle emozioni e tempio delle notti magiche dei tifosi. C’è tutta Bologna, insomma. Un simbolo di appartenenza, un grido di gioia che unisce squadra e tifosi sotto gli stessi colori.

La t-shirt – al prezzo speciale di 12 euro – nasce, come successo già per celebrare la Coppa Italia, dalla collaborazione tra il nostro quotidiano e Davide Bonazzi. È possibile ordinarla nella propria edicola di fiducia: la maglietta sarà disponibile nelle taglie S, M, L, XL e 2XL. Per informazioni rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica: marketing@ilrestodelcarlino.it.

Francesco Moroni