"Orgoglioso del riconoscimento per 44 anni di formazione teatrale"

Si dice "orgoglioso e grato" per il riconoscimento appena ricevuto in Prefettura, l’onorificenza "al Merito della Repubblica italiana" concessa del presidente Mattarella per "meriti culturali" come attore e regista. "Un bellissimo modo di celebrare i 44 anni di vita della mia scuola" commenta Emanuele Montagna, ’padre’ della Scuola teatro Colli e dell’omonimo gruppo di teatro. Lunghi anni passati con orgoglio "formando attori e attrici a livello professionale, con una qualità riconosciuta in tutta Italia, senza mai ricevere nessun contributo pubblico". I suoi spettacoli viaggiano lungo tutto lo Stivale (prossime date il 16 febbraio a Cervia con ’Liberté’ e a maggio in Romagna con ’Pantani’) ma i tempi sono duri per tutti e non sempre è possibile fare da soli. "Gli anni di Covid ci hanno messo in difficoltà, e dovevo scegliere se pagare l’affitto della sede di via Castiglione o pagare le bollette e gli insegnanti: ho scelto loro, usando anche i miei risparmi". La sede è di proprietà dell’Asp Città di Bologna, con la quale Montagna ha messo in piedi un piano di rateizzazioni. Ma il punto non è questo: "Per la prima volta ho chiesto una mano al Comune. Non era mai successo. Molte realtà cittadine, che svolgono un lavoro importante, vengono sostenute dall’amministrazione e io spero che venga riconosciuto il valore di quello che facciamo. Ho incontrato il sindaco Matteo Lepore e sono in continuo contatto con la delegata alla Cultura Elena Di Gioia: spero in una soluzione. Non voglio sostituirmi a nessuno, naturalmente, ma sono disponibile a progetti condivisi con l’amministrazione. Questa scuola ha una lunga tradizione di cultura e professionalità, credo e spero in un riconoscimento".

m. s.