"Orgoglioso di essere un pompiere volontario"

Un nuovo responsabile, Davide Medici, e due nuovi volontari, Andrea Balducelli e Marco Gaggioli. Il distaccamento dei vigili del Fuoco di Gaggio Montano ha dovuto fare gli straordinari in questi giorni con la neve che creato qualche problema legato soprattutto alle vetture che sono finite fuori strada.

"Quando si pensa ai vigili del fuoco – racconta Medici – si pensa a persone che vengono per lo più impiegate nello spegnimento degli incedi o per il salvataggio degli animali. In realtà ci occupiamo di tanto altro, da chi ha dimenticato le chiavi in casa e ha bisogno di qualcuno che gli apra la porta a chi, appunto, ha bisogno del nostro intervento per recuperare una vettura".

Il vostro servizio è a pagamento?

"Credo sia importante chiarire che il nostro distaccamento sia composto da 24 persone, di cui 2 donne, che sono tutte volontarie. Non è possibile contattarci direttamente, ma chi ha bisogno dei vigili del fuoco deve chiamare il 115 a cui rispondono gli operatori della centrale di Bologna. Se noi siamo disponibili e la richiesta è nella nostra zona di competenza, allora veniamo interpellati e ci attiviamo per svolgere il servizio. E’ la centrale che ci dice se l’intervento è a pagamento oppure o no. In teoria può capitare con chi è così sbadato da dimenticare sempre le chiavi in casa, in pratica io in 20 anni che svolgo questo servizio non ne ho mai fatto pagare uno".

Quale è la vostra zona di competenza?

"Copriamo il territorio di Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere, Castel di Casio e Alto Reno Termo, poi in alcune occasioni diamo una mano anche ai distaccamenti più vicini. Ad esempio l’estate scorsa abbiamo aiutato i vigili del fuoco di Vergato quando si è verificato l’incendio alla Carbona".

Come si diventa vigili del fuoco?

"Bisogna seguire un corso di 120 ore che viene periodicamente svolto dalla sede centrale di Bologna e poi superare un esame. Siamo molto contenti dei due ragazzi che hanno completato questo percorso perché sottolineano quanto sia importante svolgere un servizio a favore di tutta la comunità. Abbiamo bisogno di forze nuove e con il sindaco di Gaggio Montano Giuseppe Pucci stiamo studiando qualche iniziativa promozionale per far conoscere meglio questa attività di volontariato".

I vostri turni si concentrano nel fine settimana?

"Avendo tutti una occupazione è normale che sia può facile avere del tempo libero nelle serate che vanno dal venerdì alla domenica. Bisogna anche tener presente che la condizione ideale per un equipaggio prevede che sia composto da 6 persone. E con le nuove modalità di lavoro che a loro volta prevedono due turni non è così facile essere al completo".

Massimo Selleri