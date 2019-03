Bologna, 9 marzo 2019 - Stava male da tempo, ogni volta aggredito da una nuova patologia. Era alto e forte, Oriano Cattabriga e tra speranze e ricadute ha resistito fino all’altro giorno poi, a 76 anni neppure compiuti, ha salutato il mondo. Era l’‘uomo del Roxy Bar’, quello di via Rizzoli, posti interni e tavoli all’aperto lungo i portici con bella vista sull’Asinelli, sulla Garisenda e sui ritagli di cielo da una torre all’altra. Per quasi mezzo secolo Oriano ha distribuito un gustoso cocktail di sapori e di informazioni lungo quel tratto di marciapiede che spesso diventava un set per le foto e le cineprese di turisti di tutto il mondo.

Al ‘Roxy’ era arrivato all’avvio degli anni Settanta dal Villaggio Due Madonne, dove abitava dal ’58, forse neppure troppo convinto di rimanerci a lungo. Serviva ai tavoli, cabaret in mano e rapidi slalom tra il passeggio. Un lavoro impegnativo, pazienza, garbo e gentilezza soprattutto nei dialoghi con la clientela internazionale. Tanti sacrifici, tante albe e tanti tramonti tra i giochi di luci delle Torri, mille grazie e mille arrivederci in tutte le lingue nel lento passaggio da cameriere a gestore.

L’espressione bonaria, simpaticamente ironico, conosciutissimo in città e non solo, Oriano viveva con entusiasmo quel composito ambiente di bolognesi doc, di signore all’aperitivo, di uomini illustri e di sconosciuti, di studenti, del misero presepe con gli accattoni dalla mano tesa e dei turisti che mescolavano nell’espressione compiaciuta il gusto di un buon liquore e le spettacolari suggestioni della vista degli Asinelli.

Dal 1983, e da allora per sempre nonostante le puntualizzazioni, la ‘Vita spericolata’, di Vasco Rossi, lo aveva collocato, suo malgrado, nel ruolo del barista che serve il «whisky al Roxy Bar», e lui, ogni volta, pronto a ribadire che il cantante non era tra i clienti.

Da qualche anno si era fatto da parte e viveva di ricordi e di malanni. Molti gli uni, troppi gli altri. Tante patologie, speranze e ricadute. Una polmonite gli ha dato una spinta senza ritorno. Terapia intensiva al Sant’Orsola e, l’altro giorno, l’addio alla moglie Paola, alle figlie Claudia e Cristina, agli amici, e al «Whisky del Roxy Bar». Ai funerali al Villaggio, ieri, c’era tanta gente.