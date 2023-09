Orienta acquista il controllo di Bierrebi

Orienta Capital Partners, realtà specializzata in investimenti intersettoriali, ha acquisito la maggioranza di Bierrebi, storica società di Sasso Marconi, nel Bolognese attiva nella progettazione e assemblaggio di macchinari per il taglio, a fustella e a controllo numerico computerizzato di diversi materiali come tessuto, tessuto-non-tessuto e compositi, per diversi settori di applicazione quali abbigliamento, medicale ed automotive. Nell’operazione, spiega una nota, hanno reinvestito con quote di minoranza i due imprenditori Francesco Virlinzi e Mario Paoluzi, che rimarranno come amministratori delegati, oltre ai manager Simone Compagnucci e Giuseppe Cianci. Bierrebi ha chiuso il 2022 con un fatturato di circa 20 milioni e con un margine operativo lordo superiore al 45%. Fondata nel 1963, controlla due società negli Stati Uniti e India ed è presente in più di 29 paesi. In foto, Lorenzo Isolabella, socio di Orienta Capital Partners.