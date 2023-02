A rispondere ai cittadini esasperati dal rumore degli aerei che sorvolano le loro case, anche alla notte, devono essere Enac, Enav e l’Aeroporto. Lo dice l’assessora alla Mobilità del Comune di Bologna, Valentina Orioli, rispondendo in aula a una domanda presentata dal consigliere del Pd, Claudio Mazzanti, protagonista giovedì, con il collega di Coalizione civica Detjon Begaj (che ieri ha attaccato di nuovo: "la società aeroportuale sembra fuori controllo"), di un blitz alla conferenza stampa di presentazione del nuovo accordo tra il Marconi e Ryanair per porre ai vertici della compagnia irlandese proprio la questione del rumore.

Orioli, dalla sua, conferma: "Incontreremo presto i vertici dell’aeroporto: riteniamo, infatti, che la questione del rumore deve essere presa in carico e ottenere risposte tecniche pertinenti dalle autorità preposte alla gestione dell’aeroporto e del traffico aereo".

E aggiunge: "In questo periodo è in corso l’iter di formazione del Piano nazionale per gli aeroporti, rispetto al quale anche il Comune di Bologna ha espresso le proprie osservazioni, con particolare attenzione al tema del rumore", fa sapere Orioli, assicurando che Palazzo D’Accursio risponderà presto alla petizione firmata dai cittadini che chiede una riduzione dei sorvoli sulla città e risposte alle proposte del Comitato per compatibilità aeroportuale. "Il dossier allegato è stato inviato a Enac, Enav e all’Aeroporto di Bologna – precisa l’assessora – perché riteniamo che risposte tecniche e motivate alle proposte del comitato debbano essere rese dagli organi comptenti".

Replica, Manuela Zuntini, consigliera di Fratelli d’Italia: "Orioli ha affermato che anche il Comune ha espresso le proprie osservazioni in fase di consultazione pubblica del Piano nazionale aeroporti. Peccato però che a noi risulta invece che il Comune non abbia trasmesso alcun contributo in merito al Pna. Ci chiediamo, quindi, a chi Palazzo d’Accursio abbia fatto avere le proprie osservazioni. Il Pd, piuttosto che fare continuo pressing al governo Meloni, dovrebbe chiedere conto a Lepore di cosa abbia fatto e cosa davvero stia facendo sul tema aeroporto".