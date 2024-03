’Orizzonti’: le meraviglie tutt’intorno a noi

Quarta edizione per la rassegna aMa Bologna, ’Orizzonti. Prospettive e scenografie urbane e naturali’: un percorso artistico, naturale e culturale, con eventi e visite guidate. La parola chiave della rassegna, che celebra Giorgio Morandi nel 60esimo anniversario dalla scomparsa e Guglielmo Marconi, a 150 anni dalla nascita, è proprio ‘orizzonti’, un invito a riscoprire le meraviglie della città. Sostenute da Confcommercio Ascom e dalla Banca BCC Felsinea, con il contributo di Confabitare e Sogese, le visite saranno svolte dalla guida turistica Anna Brini. "Queste iniziative sono importanti sia per attrarre turisti sia per un’ azione di divulgazione di figure che hanno caratterizzato la città" commenta Giancarlo Tonelli, direttore generale Ascom Bologna. Le prenotazioni sono obbligatorie, al numero 3357231625, o cercare il singolo evento su eventbrite.

La rassegna primaverile parte dopo Pasqua, mercoledì 10 aprile, al Cenobio di San Vittore: "Un luogo suggestivo, con affreschi del XIII secolo: quando si entra ci si lascia alle spalle la frenesia della città per entrare in un luogo magico" commenta Giovanna Fiorentini, organizzatrice di aMa Bologna. L’evento è alle 10, a pagamento. Si prosegue poi già dal giorno dopo, con una visita guidata alla Certosa Monumentale, ma non solo, il 17 aprile si potrà entrare all’Oratorio di San Rocco, gioiello del ‘600 affrescato dagli allievi della scuola dei Carracci, oggi sede del Circolo Culturale Lirico Bolognese e normalmente chiuso al pubblico. Il mese di maggio si apre invece il 9 con una visita guidata alla Villa dei Marchesi Scarani in via dell’Osservanza 41, e prosegue con un tour di Villa Griffone Fondazione Marconi il 14 maggio, luogo in cui il giovane Guglielmo svolse i primi fondamentali esperimenti di telegrafia senza fili. Il programma si conclude il 23 maggio con la visita alla fondazione Pio Istituto Sordomute Povere, in cui si potrà accedere ai giardini della Braina e anche al primo piano del palazzo, solitamente chiuso al pubblico. Al termine della rassegna primaverile ve ne sarà una estiva, fino ad ottobre. Il programma e le modalità di prenotazione sul sito https://www.bolognadavivere.com/2024/03/orizzonti-ama-bologna-primavera-il-programma.

Alice Pavarotti