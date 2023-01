"Ormai i rincari sono ovunque"

C’è chi continua a frequentare anche i supermercati, ma non reputa più convenienti le offerte proposte, come Manuela Silvagno: "Devo dire che gli aumenti sono arrivati ovunque. Negli ipermercati non trovo più la stessa freschezza e qualità di un tempo".

E per controllare gli sprechi, Manuela ha deciso di adottare un’efficace tecnica: "Ho iniziato a comprare alimenti e prodotti in maniera giornaliera, evitando così gli sprechi. In questo modo riesco anche a controllare la qualità di ciò che mangio. Preferisco fare la spesa al mercato, soprattutto per l’acquisto di frutta e verdura, perchè i prodotti sono freschi e c’è un buonissimo rapporto qualità-prezzo".