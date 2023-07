"Ormai il rumore è fuori controllo"

Il problema del rumore e delle cosiddette ’notti fracassone’ non colpisce solo piazza Aldrovandi e dintorni, ma anche e soprattutto la zona di piazza San Francesco con la vicina via del Pratello. "Le difficoltà di questa parte della città – sottolinea il presidente del Comitato San Francesco e dintorni, l’avvocato Alberto Del Pra – sono date da una oramai strutturale situazione di inquinamento acustico. In una lettera di Arpae relativa ai dati sul rumore di via del Pratello nel 2018, si evidenzia come, paragonando quei dati a quelli del 2004 ci sia stato un notevole deterioramento del clima acustico in tutti i giorni che erano stati monitorati. In questa missiva, Arpae suggeriva dei provvedimenti amministrativi al Comune volti a limitare la presenza di persone oltre un certo orario, attraverso azioni come ad esempio la chiusura dei dehors o drastico taglio alla somministrazione degli alcolici lungo la via".

Il risultato, a cinque anni di distanza da quella lettera, non sembra però essere migliorato. Anzi, a detta dei residenti, il livello del rumore tra via del Pratello e piazza San Francesco ha subito una brusca impennata negli ultimi anni. "Oltre a questo – continua il presidente del Comitato, Del Pra – le centraline installate dal Comune attestano una oggettiva e costante conferma del livello di inquinamento acustico pre pandemia. I limiti consentiti dalla legge, in questa zona, vengono sforati ormai da anni".