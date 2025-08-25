"Ormai ’il solito’ non esiste più"

"Se abbiamo vendemmiato prima del solito? Il solito ormai non c’è, non si sa più cos’è". A parlare è Fabio Bottonelli, dell’azienda Manaresi, sulle colline di Zola Predosa (foto in alto). Di certo le ultime ore in cantina per l’azienda che vede alla guida Donatella Agostoni sono state frenetiche. "Dipende anche dalle aziende – considera Bottonelli –. Noi raccogliamo tutto a mano e durante il periodo di Ferragosto non è facile avere la squadra al completo: abbiamo iniziato lunedì scorso ’a spron battuto’, ma potendo lo avremmo fatto anche qualche giorno prima. Siamo partiti dal Pignoletto e stiamo facendo una vendemmia molto intensiva del Sauvignon, che è pronto".

Quindi si vendemmia sempre prima rispetto al passato?

"È stato inaspettato perché, rispetto all’anno scorso, rispetto all’andamento della pianta a maggio-giugno, si presumeva un leggero ritardo. Ci sono stati anche periodi freschi con il sole, freddo di notte, la pianta stava bene. Quest’anno non c’è stata troppa emergenza idrica. Comunque non è mai facile interpretare, colleghi di altre zone ad esempio sono partiti piano. L’uva comunque è bella, meglio che in altri anni".

E la stagione, anche turisticamente come è andata?

"L’enoturismo è cresciuto molto, noi in questo siamo partiti molti anni fa. La nostra è una posizione molto panoramica, c’è tanta richiesta. Organizziamo visite per gruppi non grandi, 15-20 persone, di tutte le nazionalità come sempre".

E il calo dei consumi di cui si parla?

"Il calo di cui si parla tanto si vede ormai già da un anno, è un po’ la profezia che si autoavvera. Noi siamo aziende medio-piccole familiari e resistiamo, anche se per certi versi è più difficile perché le grandi cantine possono cambiare stile e mercato, noi invece restiamo coerenti. Anzi, negli ultimi tre anni, ad esempio, abbiamo rinnovato alcuni ettari di terreno con impianti belli giovani, andando anche controcorrente".

le. gam.