Ornella Muti racconta il suo cinema. Con i film cambiava anche l’Italia

Il racconto è solo apparentemente biografico, perché diventa quasi un pretesto per attraversare cinquant’anni di cultura italiana, di musica e storia del cinema. A traghettare il pubblico del Teatro Dehon in questo viaggio è Ornella Muti, diva senza tempo e icona internazionale, che stasera, alle 21, sarà in scena con ‘Racconti di Cinema’. Ad accompagnarla, le musiche di Espedito De Marino alla chitarra e la voce di Marta De Marino, che interpreteranno brani del repertorio americano e di musica italiana.

Ornella Muti ha esordito a soli 14 anni quando fu scelta da Damiano Damiani come protagonista del film ‘La moglie più bella’, ispirato alla vicenda di Franca Viola, prima donna a rifiutare il ’matrimonio riparatore’. Al secolo Francesca Romana Rivelli, è stato proprio Damiani a imporle di usare uno pseudonimo a causa dell’omonimia con un’altra attrice, Luisa Rivelli. Dopo l’esordio ha lavorato con registi importanti come Marco Ferreri, Mario Monicelli, Dino Risi ed Ettore Scola, diventando il volto di un’Italia in trasformazione. È passata dall’essere Vincenzina Rotunno, giovane figlia di immigrati meridionali, in Romanzo Popolare, alla protagonista ricca e snob de Il bisbetico domato con Adriano Celentano, film che le ha procurato - assieme a Innamorato pazzo - un enorme successo popolare.

A consacrarla a livello internazionale è stata la principessa Aura in Flash Gordon, cult di fantascienza diretto da Mike Hodges. Ha lavorato poi al fianco di John Landis e Woody Allen; davanti alla macchina da presa con Jeremy Irons, Alain Delon e Javier Bardem. E i riconoscimenti non sono mancati: la Targa d’oro ai David di Donatello, due Grolle d’oro come migliore attrice e alla carriera, tre Ciak d’Oro, tre Globi d’Oro, due Nastri d’Argento, oltre a diversi riconoscimenti al festival del Cinema di Venezia. Durante lo spettacolo, a cornice di tutto, saranno proiettate le suggestive immagini dei momenti salienti della sua carriera, assieme ad alcune scene di interpretazioni indimenticabili. La regia è di Francesco Branchetti.

Amalia Apicella